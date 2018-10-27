آنگلا مرکل راهی استانبول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «اشتفن زایبرت» سخنگوی صدر اعظم آلمان دقایقی پیش در صفحه توئیتر خود نوشت: آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به منظور شرکت در نشست ۴ جانبه استانبول برلین را به مقصد استانبول ترک کرد.

صدر اعظم آلمان در کنار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه و «رجب طیب اردوغان » رئیس جمهوری ترکیه در نظر دارند آخرین اوضاع سوریه و بررسی راهکارهای موثر در جهت بهبود شرایط در این کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهند.

گفتنی است ترکیه با اسکان ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار پناهجوی سوری، بیش از هر کشور دیگری پذیرای آوارگان سوری بوده است.

این کشور همچنین از آغاز جنگ سوریه تاکنون، بیش از ۳۲ میلیارد دلار از منابع ملی خود را برای کمک به پناهجویان سوری و اسکان آنها هزینه کرده است.