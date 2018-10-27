به گزارش خبرنگار مهر پیمان جهانگیری عصر امروز در نشست بررسی طرحهای سرمایه گذاری شهرستان اندیمشک عنوان کرد: ظرفیت و استعداد شهرستان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی باید بیش از گذشته معرفی شود.
وی با تاکید بر نقش رسانه در معرفی ضرفیتهای اقتصادی و عمرانی افزود: امروز کشاورزان اندیمشک در حوزه تولید صادارات سبزی و انواع محصولات کشاورزی به فعالیت گسترده پرداخته و این موضوع دارای اهمیت گسترده برای توسعه و رونق اقتصادی است.
فرماندار اندیمشک با اشاره به پیگیریها برای رفع مشکلات پیازکاران در این شهرستان گفت: توسعه خدمات به کشاورزان و توجه به مطالبات آنها از موارد لازم در توسعه خدمات به عموم شهروندان است.
وی با اشاره به افتتاح کارگاه بزرگ قالیبافی در اندیمشک تصریح کرد: طرح بزرگ قالیبافی شهرستان اندیمشک زمینه توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و احیای صنعت فرشبافی را پس از بهرهبرداری فراهم خواهد آورد.
جهانگیری با اشاره به اهمیت توسعه صادارات و لزوم توجه به تامین نیازهای صنعتگران، اظهار کرد: بندر خشک و پایانه صاداراتی اندیمشک شاخصترین طرحهای عمرانی شهرستان بوده که زمینه را برای توسعه خدمات به صنعتگران و کشاورزان فراهم میکنند.
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