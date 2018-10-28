ارتباط داروی فشارخون و ریسک ابتلا به سرطان ریه

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه مک گیل کانادا دریافتند افرادی که این دارو را بیش از ۵ سال مصرف کرده باشند ریسک ابتلا به سرطان ریه در آنها تا ۱۴ درصد بیشتر است.

«لورن آزولی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مهم ترین یافته ما این است که با وجود این رابطه، این ریسک حتی بعد از ۱۰ مصرف دارو پایین است. از اینرو نباید بیماران را از مصرف این دارو بازداشت.»

وی در ادامه می افزاید: «اگرچه بازدارنده های ACE در کاهش فشارخون فوق العاده هستند اما ممکن است موجب افزایش مواد شیمیایی ای در بدن شوند که با سرطان ریه مرتبط هستند.»

داروهای رایج از نوع بازدارنده های ACE عبارتند از لوتنسین (بنازپریل)، پرینیویل (لیزینوپریل) وAltace (رامیپریل).

مواد شیمیایی موسوم به برادیکینین و ماده P در ریه در بافت سرطان ریه یافت شده اند، و برادیکینین موجب تحریم رشد سرطان ریه می شود.

با این حال برخی محققان تاکید می کنند بیماران باید به فواید این دارو بیش از ریسک کوچک احتمالی آن توجه داشته باشند.

محققان در این مطالعه، گزارشات پزشکی حدود یک میلیون بیمار را بررسی کردند. این بیماران بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ این داروها را برای کنترل فشارخون شان مصرف می کردند.

حداقل سن شرکت کنندگان ۱۸ سال بود و فاقد سابقه سرطان بودند. آنها به طورمیانگین ۶ سال تحت نظر بودند. در طول این مدت حدود ۸۰۰۰ نفر مبتلا به سرطان ریه شدند.

محققان بعد از در نظر گرفتن فاکتورهای نظیر سن، جنسیت، وزن، سیگار کشیدن، مصرف مشروبات الکلی و سابقه بیماری ریه دریافتند مصرف بازدارنده های ACE به مدت ۵ سال با ۱۴ درصد افزایش ریسک سرطان ریه و مصرف این داروها به مدت ۱۰ سال با افزایش ریسک ۳۱ درصدی سرطان ریه مرتبط بود.