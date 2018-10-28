به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله‌ مسلحانه‌ای که دیروز در کنیسه‌ای واقع در شهر «پیتسبورگ» ایالت پنسیلوانیا روی داد و به قتل ۱۱ نفر منجر شد، این اقدام را عملی شیطانی و یهودستیزانه تعبیر کرد و گفت چنین اعمالی در همه جا محکوم است.

وی همچنین بی آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهد، از تصمیم برای سفر به پیتسبورگ خبر داد.

اما آنچه که بیشتر مایه تعجب است، درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای اجرای حکم اعدام برای آنهایی است که به اسم یهودستیزی و این قبیل تفکرات، دست به قتل عام می‌زنند. این درحالی است که حکم اعدام در بیشتر ایالت‌های آمریکا ممنوع است.