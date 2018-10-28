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۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۲۷

ترامپ به «پیتسبورگ» می‎رود/ اعدام برای قاتلان یهودستیز!

ترامپ به «پیتسبورگ» می‎رود/ اعدام برای قاتلان یهودستیز!

رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم برای سفر به شهری خبر داد که محل استقرار کنیسه‎ای است که هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. این درحالی است که وی در اظهارنظری بی ‏سابقه خواهان اعدام یهودستیزان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به حمله‌ مسلحانه‌ای که دیروز در کنیسه‌ای واقع در شهر «پیتسبورگ» ایالت پنسیلوانیا روی داد و به قتل ۱۱ نفر منجر شد، این اقدام را عملی شیطانی و یهودستیزانه تعبیر کرد و گفت چنین اعمالی در همه جا محکوم است.

وی همچنین بی آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهد، از تصمیم برای سفر به پیتسبورگ خبر داد.

اما آنچه که بیشتر مایه تعجب است، درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای اجرای حکم اعدام برای آنهایی است که به اسم یهودستیزی و این قبیل تفکرات، دست به قتل عام می‌زنند. این درحالی است که حکم اعدام در بیشتر ایالت‌های آمریکا ممنوع است.

کد مطلب 4443388
مریم خرمایی

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