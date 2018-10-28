اختصاص ۱۷ میلیارد ریال برای طرح های آبخیزداری شهرستان جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس علی جواهری در حاشیه بازدید از طرح های آبخیزداری شهرستان جهرم گفت: درراستای توسعه طرح های آبخیزداری ۱۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال برای پروژه های آبخیزداری این شهرستان تامین شده است.

وی گفت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و بر مبنای برنامه ریزیهای صورت گرفته در دو پروژه آبخیزداری شامل بند سنگی –ملاتی منطقه آبگرم بالای جهرم و نیز پروژه آبخیزداری سه چاه بغل سیاه این شهرستان اختصاص یافته است.

جواهری مساحت حوزه آبخیز منطقه سه چاه بغل سیاه را سه هزار هکتار عنوان کرد وگفت:اعتبار تخصیص یافته از محل صندوق توسعه ملی برای این پروژه ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ ملیون ریال درنظرگرفته شده است.

وی همچنین اعتبار اجرایی طرح آبخیزداری بند سنگی-ملاتی آبگرم بالای جهرم را شش میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: مساحت این حوزه آبخیز هشت هزار هکتار است و با اجرای آن میزان بهره وری از منابع آب در مناطق زیردست این حوزه افزایش خواهد یافت.

وی گفت: با بهره برداری از این پروژه ها سالانه حدود ۴۵۰ هزار متر مکعب آب قابل استحصال است.

به گفته معاون آبخیزداری منابع طبیعی فارس دراین حوزه ها در مجموع ۶ هزار و ۷۵۷ متر مکعب عملیات اجرایی در قالب بندهای سنگی –ملاتی در حال اجرا است.

جواهری همچنین با اشاره به تاثیرات قابل توجه پروژه های آبخیزداری شهرستان جهرم در کاهش خسارتهای ناشی از سیلابهای مخرب و مهار روان آبهای سطحی در این شهرستان تصریح کرد: اجرای طرح های آبخیزداری در این شهرستان بدلایلی از جمله بالا بودن فرسایش خاک نیازمند اقدامات لازم در این زمینه است.

وی با اشاره به روند سریع اجرای این پروژه ها گفت:از زمان آغاز عملیات اجرایی این طرح ها تاکنون بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است که پیش بینی می شود تا پایان آذرماه امسال به بهره برداری کامل برسند.

وی هدف از اجرای پروژه های سنگی –ملاتی را ذخیره آب و تغذیه سفره‌های زیر زمینی، کنترل سیلاب روان آب‌های سطحی ونیز تغذیه مصنوعی اراضی زراعی و باغی زیردست، کنترل رسوب حوزه آبخیز سد قیر (سلمان فارسی) ، افزایش درآمد آبخیز نشینان و نیز بیابان زدایی و حفظ و احیای عرصه‌های منابع طبیعی عنوان کرد.