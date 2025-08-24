بهزاد شریفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۳۱۰ میلیارد ریال و با هدف مدیریت پایدار منابع طبیعی، کاهش خسارات ناشی از سیلاب‌های فصلی و ارتقای بهره‌وری حوزه‌های آبخیز به اجرا درآمده است.

وی افزود: طرح‌های مورد نظر شامل احداث بندهای سنگی گابیونی و سنگی ملاتی بوده که نقش مؤثری در کنترل رسوب، افزایش زمان تمرکز حوزه‌ها و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها در هشت شهرستان استان انجام می‌شود و در مجموع بخشی از تعهدات اداره‌کل در برنامه‌های توسعه‌ای بخش منابع طبیعی را محقق کرده است.

شریفی‌پور ادامه داد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها علاوه بر کاهش خطرات ناشی از وقوع سیل، شرایط مناسبی برای حفظ و تقویت پوشش گیاهی و افزایش تاب‌آوری عرصه‌های طبیعی استان فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار نیازمند صیانت جدی است و پروژه‌های آبخیزداری و کنترل سیلاب، ابزار مؤثری در راستای تحقق این مهم به شمار می‌آیند.