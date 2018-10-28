معاون توسعه و سرپرست دفتر حقوقی رگولاتوری منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در احکام جداگانه‌ای «همایون علی حسینی» را به سمت معاون توسعه و مدیریت منابع و «محمدجواد صالحی» را به سمت سرپرست دفتر حقوقی و بازرسی این سازمان منصوب کرد.

در این احکام آمده است: امید است با اتکال به قادر متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی، خدمت‌گزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید.

مازیار کشاورز پیش از این معاون توسعه و مدیریت منابع رگولاتوری بود که با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان عضو موظف هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.