خاطرات حسن کامشاد چاپ هشتمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کامشاد متولد ۱۳۰۴ در اصفهان، نویسنده، پژوهشگر و مترجم معاصر، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کمبریج است. از جمله مشهورترین ترجمه‌های منتشر شده او می‌توان به این موارد اشاره کرد: «سیر نابخردی» باربارا تاکمن، «دنیای سوفی» یوستین گوردر، «مورخ و تاریخ» آرنولد توینبی، «سرگذشت فلسفه»، «وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن، پ‍وپ‍ر و م‍اج‍رای س‍ی‍خ ب‍خ‍اری: ده دق‍ی‍ق‍ه ج‍دل م‍ی‍ان دو ف‍ی‍ل‍س‍وف ب‍زرگ» دیوید ادموندز و... «پایه گذاران نثر جدید فارسی» نیز مهم‌ترین کتاب تالیفی کامشاد است.

کامشاد یکی از چهره‌های سرشناس ادبی ایران در دوران معاصر است و با بسیاری از چهره‌های ادبی، فرهنگی و سیاسی در نیم قرن اخیر ارتباط مستقیم داشته، بنابراین خاطرات او بسیار مهم است و زوایایی از تاریخ پنهان شده فرهنگ معاصر ایران را عیان می‌کند.

خاطرات او با عنوان «حدیث نفس: خاطرات رسته از فراموشی» به قلم خودش توسط نشر نی در ایران منتشر می‌شود. این انتتشارات به تازگی چاپ هشتم این کتاب را با شمارگام ۷۰۰ نسخه، ۶۰۸ صفحه و بهای ۵۰ هزار تومان منتشر کرده است. در این کتاب خاطراتی از جلال آل احمد، حسین علا، شاهرخ مسکوب، ادیب سلطانی، منوچهر اقبال و... به مخاطبان ارائه می‌شود. بخش‌های کتاب نیز به دوره‌های مختلف زندگی تقسیم شده و از تولد و کودکی تا کهنسالی نویسنده را دربر می‌گیرد. خاطرات او از جریان‌های سیاسی در پیش از انقلاب و همچنین رویداد پیروزی انقلاب هم بسیار جالب و خواندنی است.

چاپ نخست این کتاب در سال ۱۳۸۸ منتشر شده بود. همچنین لازم به ذکر است که این کتاب پیشتر در دو جلد مجزا هم منتشر شده است. مقدمه نویسنده این کتاب عنوان «نوشتن برای تسکین خویشتن» را با خود به همراه دارد. کامشاد در بخشی از این مقدمه نوشته است: «نوشتن به زندگی روشنی می‌بخشد. علت اصلی نوشتن، بیشتر آن است که نویسنده نمی‌تواند ننویسد. این خاطره‌های رسته از فراموشی که سالیان سال در کنه ذهن من خفته بود در پیر سالی به خلجان درآمد و خود خود را نویساند. نوشتن در این حال بیشتر گوش دادن بود تا سخن گفتن و دستاورد هم، چنان که خواهید دید یکسره مکاشفه است و بدون موعظه و مبالغه نویسنده به جای آن چیزی بیندیشد، درباره چیزی که می‌اندیشد، می‌نویسد.»