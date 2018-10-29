سهام آسیایی جهش کرد/ وضعیت همچنان شکننده است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه، سهام آسیایی جهش کرد و از افت شدید هفته گذشته خود بازگشت، اما حال‌وهوای بازارها با تشدید نگرانی‌ها در مورد درآمدهای شرکت‌ها و کند شدن رشد اقتصادی جهان، شکننده باقی ماند.

حال‌وهوای بازارها تحت تاثیر گسترده عوامل منفی گوناگونی قرار دارد؛ از تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا گرفته تا نگرانی‌های مربوط به درآمدهای شرکت‌های آمریکایی، بودجه ایتالیا و بالا رفتن نرخ بهره فدرال‌رزرو.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، پس از این که در هفته گذشته ۴ درصد از ارزش خود را از دست داد، امروز ۰.۴ درصد رشد کرد.

در بین سهام‌های مربوط به بازارهای در حال ظهور، سهام مرتبط با برزیل به علت انتخابات ریاست جمهوری، که در آن جناح راست‌گرا پیروز شد، رشد کردند.

نیکی ژاپن ۱ درصد جهش کرد، درحالی که سهام استرالیایی ۰.۸ درصد رشد کرد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۷ درصد بالا آمد.

سهام شرکت‌های آمریکایی تحت شاخص ای‌مینی اس‌اندپی و داوجونز، پس از وضعیت آشفته وال‌استریت در هفته گذشته، امروز هر کدام ۰.۳ درصد رشد کردند.

پس از سقوط سنگین سهام در هفته گذشته که سرمایه‌گذاران را از لحاظ سالیانه در منطقه منفی قرار داد، تحلیل‌گران در مورد نوسانات بیشتری در بازارها هشدار داده‌اند.

داده‌های اقتصادی منتشر شده از سوی چین هم نگران‌کننده بودند. اداره آمار این کشور اعلام کرد که رشد سود کارخانجات صنعتی چین برای پنجمین ماه متوالی، در ماه گذشته کند شده است.

سهام صندوق‌های سهام برزیلی در بورس توکیو، پس از پیروزی بولسونارو، کاپیتان سابق ارتش این کشور، در انتخابات ریاست‌جمهوری، حدود ۱۴ درصد جهش کرد و به بالاترین حد خود در ۷.۵ ماه اخیر رسید.

در بازار ارز با هجوم سرمایه‌گذاران به سوی خرید سرمایه‌های امن، ین ژاپن ۰.۶ درصد در برابر دلار آمریکا رشد کرد و به نرخ برابری ۱۱۱.۹۸ رسید.

دلار در برابر سبد ارزهای مهم جهان ۰.۱ درصد تقویت شد و به نرخ ۹۶.۴۷۱ واحد رسید. شاخص دلار هفته گذشته هم ۰.۷ درصد رشد کرده بود.