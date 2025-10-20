حمیدرضا حاجیبابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نهایی شدن طرح بزرگ آبرسانی در شهرستانهای فامنین و قهاوند اظهار کرد: یکی از مهمترین معضلات این مناطق در سالهای اخیر، کمبود آب شرب پایدار بود که با پیگیریهای مستمر و اجرای ماده ۲۳ در سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز تأمین اعتبار آن صادر شد.
وی افزود: با حمایتهای انجامشده، طرح آبرسانی به فامنین، قهاوند، کبودرآهنگ و روستاهای پیرامونی در دستور کار قرار گرفته و انشاءالله همانند شهر همدان دارای آب پایدار و باکیفیت خواهند شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اجرای این پروژه علاوه بر تأمین نیاز آب شرب، زمینهساز توسعه پایدار منطقه در حوزههای کشاورزی و اشتغال خواهد بود.
حاجیبابایی خاطرنشان کرد: پسابهای فاضلاب این مناطق نیز در آینده میتواند برای مصارف عمرانی و کشاورزی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: با تحقق این طرح، بسیاری از روستاهای فامنین و قهاوند از محرومیت خارج شده و زیرساختهای حیاتی آنها تقویت خواهد شد که در نهایت موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در منطقه میشود.
