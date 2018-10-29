شهروندان آلمانی نسبت به استقرار موشک های آمریکا معترض هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی ولت، شهروندان آلمانی ضمن اعتراض نسبت به استقرار سامانه های موشکی آمریکا در آلمان و کشورهای اروپایی خواستار بررسی دولت در این باره شدند.

رسانه های آلمان به منظور بررسی افکار عمومی میان شهروندان این کشور حاضر شدند. شهروندان آلمانی گمان می کنند که استقرار سامانه موشکی آمریکا در پایگاه رامشتاین می تواند به نوعی با هدف مقابله واشنگتن با مسکو صورت گرفته باشد.

آنها معتقدند که دولت آلمان نباید خود را بازیچه دست آمریکا قرار دهد تا این کشور به اهداف خود در راستای مقابله با کشورهای مورد نظر خود بپردازد.

مردم آلمان از دولت می خواهند تا زمینه را برای برچیده شدن این پایگاه هوایی فراهم آورد زیرا در غیر این صورت مردم اروپا قربانی سیاست های آمریکا خواهند شد.

گفتنی است روز گذشته رسانه ها خبر دادند که حدود ۱۰۰ کانتینر حاوی اسلحه و ابزار جنگی و نظامی مانند نارنجک و بمب به پایگاه هوایی آمریکا در رامشتاین واقع در آلمان منتقل شد.

یک منبع آگاه در فرودگاه نظامی فلوریدا با اعلام این خبر افزود: این محموله بزرگترین محموله تسلیحاتی آمریکا در ۲۰ سال اخیر بوده که از کشور خارج شده است.