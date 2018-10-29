تحصیل دانشجویان از ۱۷ استان کشور در دانشگاه فرهنگیان پردیس پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی بعد از ظهر دوشنبه در آئین افتتاح پروژههای عمرانی دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه که با حضور معاون دانشجویی و مشاور رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور و مدیر امور پردیسهای استان تهران برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان باهدف تعمیق بخشی ارزشهای والای دینی و اسلامی، معلمانی متدین و فکور را تربیت میکند که آنها نیز پرورش دانشآموزانی را عهدهدار میشوند که مدیران و آیندهسازان این کشور هستند.
وی افزود: انتخاب شهرستان پیشوا برای دایر کردن مرکز پردیس زینبیه با توجه به پیشگامی این منطقه در زمینهسازی انقلاب اسلامی و تعلقخاطر مردمان آن به خاندان عصمت و طهارت(ع) بهواسطه وجود مضجع شریف حضرت امامزاده جعفر(ع)، ضمن اینکه افتخاری مضاعف است، امیدآفرین و امیدافزاست.
عباسی با بیان اینکه وجود پردیس زینبیه نعمت و فرصت مغتنمی برای شهرستان پیشوا است، اظهار کرد: دانشجویان زیادی از ۱۷ استان کشور در این پردیس مشغول به تحصیل هستند که میتوانند منشأ خدمات و تعاملات خوب و سازندهای در این منطقه باشند.
فرماندار شهرستان پیشوا ادامه داد: مدیران شهرستان پیشوا وجود دانشگاه فرهنگیان را فرصت مغتنمی میدانند و حمایت و پشتیبانی لازم را از این مرکز دانشگاهی انجام میدهند و انتظار میرود که دانشگاهیان و دانشجویان نیز در سازندگی و آینده شهرستان نقش خوب و ارزندهای ایفا نمایند.
عباسی بابیان اینکه نگاه ما به مجموعههای دانشگاهی نگاهی وسیع است، افزود: با توجه به سوابق درخشان مردم پیشوا و با توجه به مهاجرتهایی که به این منطقه صورت میگیرد لازم است تا دانشگاهها نیز در موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی شهرستان ورودی جدی داشته باشند تا شاهد رشد و تعالی هر چه بیشتر شهرستان انقلابی و مذهبی پیشوا باشیم.
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