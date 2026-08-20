مارک زاکربرگ ایمنی کودکان را فدای افزایش کاربران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مدیر سابق مهندسی شرکت متا شهادت داد مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، فرهنگی را در این شرکت ایجاد کرده بود که ممکن است باعث شده باشد این شرکت از مسئولیت خود برای محافظت از کودکانی که از پلتفرم‌های فیس‌بوک و اینستاگرام استفاده می‌کنند در برابر آسیب‌ها شانه خالی کند.

به گفته آرتورو بژار (Arturo Bejar)، منتقد سرسخت عملکرد متا در زمینه ایمنی که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ میلادی درشرکت و از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی به عنوان پیمانکار آن فعالیت می کرد، زاکربرگ از نزدیک در بخش اعظم تصمیم گیری شرکت داشت و از سوی دیگر فرهنگ از بالا به پایین شرکت نیز تضمین می کند تغییرات طراحی محصول فقط در صورت دستور وی انجام می شد.

وی در این باره گفت: اگر زاکربرگ چیزی را اولویت قرار دهد شرکت می‌تواند در عرض چند ماه تغییرات بسیار بزرگ و اساسی ایجاد کند.

بژار نخستین شاهد در این دادگاهی تاریخی است که برای بررسی ادعاهای چند ایالت برگزار شده است. آنها متا را به طراحی پلتفرم برای معتاد کردن کاربران جوان و جمع آوری غیرقانونی داده های کودکان زیر ۱۳ سال متهم کرده اند.

کالیفرنیا، کلورادو، کنتاکی و نیوجرسی متا را متهم کرده اند فیس بوک و اینستاگرام را طوری طراحی کرده تا کاربران جوان را به دام بیندازد، به اضطراب ، افسردگی و حتی خودکشی منجر شود. همچنین این شرکت کاربران را درباره ایمنی پلتفرمش گمراه کرده است.

۲۵ ایالت دیگر نیز متا را متهم کرده اند با جمع آوری نامتناسب داده ها و استفاده از اطلاعات خصوصی کودکان ، قانون فدرال را نقض کرده است.

این درحالی است که شرکت متا اتهامات را رد و ادعا می کند عقاید بژار فراتر از حوزه فعالیتش بوده است. پیش بینی می شود این دادگاه شش هفته طول بکشد و انتظار می رود مارک زاکربرگ نیز در آن شهادت بدهد.

بژار بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، به‌عنوان بخشی از تیمی که وضعیت سلامت و رفاه کاربران اینستاگرام را بررسی می‌کرد، در اجرای نظرسنجی‌هایی درباره تجربه نوجوانان در اینستاگرام همکاری داشت.

او از منتقدان صریح عملکرد متا در زمینه ایمنی کودکان بوده است. بژار در سال ۲۰۲۳ نیز در برابر یکی از کمیته‌های سنای آمریکا شهادت داد که متا از آزار و اذیت و آسیب‌های دیگری که نوجوانان در پلتفرم‌های این شرکت با آن مواجه بودند، اطلاع داشت، اما برای رسیدگی به این مشکلات اقدامی نکرد.

بژار در شهادت روز چهارشنبه گفت متا از معیارهایی مانند «تعاملات اجتماعی معنادار» و «کاربران فعال روزانه» برای ارزیابی و پاداش دادن به کارکنان استفاده می‌کرد. در نتیجه، شرکت به‌جای ایمنی، اولویت را به افزایش تعامل کاربران و کسب سود می‌داد.