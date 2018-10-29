پشت پرده اتهامات صهیونیستها ضد جنبش جهاد اسلامی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس، زیاد النخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که جنبش جهاد به مقاومت ضد جنایات اشغالگران و حملات آنها به تظاهرات بازگشت و شهادت تظاهرات کنندگان پایبند است.

وی درباره ادامه حملات به اشغالگران در صورتی که جنایات صهیونیستها ادامه یابد نیز گفـت: امیدواریم که اشغالگران دست به چنین کاری نزند اما اگر رخ دهد همه گروههای مقاومت و در راس آنها حماس واکنش نشان خواهند داد.

النخاله به از سرگیری سیاست های تروریستی صهیونیستها اشاره و اعلام کرد: اسرائیل به قتل و خشونت به شکل روزانه در غزه و کرانه باختری ادامه می دهد. ما و آنها در نبرد هستیم و تا زمانی که اسرائیل هست این نبرد تمام نمی شود.

وی درباره اینکه شلیک موشکها از سوی جهاد اسلامی به این علت است که مصر جهاد اسلامی را نادیده گرفت نیز بیان کرد: این اخبار با هدف خدشه وارد کردن به مشروعیت مقاومت و موضع آن است. روابط جهاد اسلامی با مصر خوب است و جهاد اسلامی موضعش را در قبال اشغالگران با موضع و روابطش با مصر گره نمی زند. ممکن است در ذهن اینگونه متبادر شود که درباره تحولات غزه با ما رایزنی به شکل مستقیم نشده است اما جهاد اسلامی رقابتی با حماس در گفتگو با مصر درباره آتش بس ندارد. جهاد اسلامی و حماس مکمل یکدیگر در این موضوع و در رایزنی مستمر هستند. حماس مسئولیت غزه را برعهده دارد و طبیعی است که روند گفتگوها را دنبال کند.

النخاله درباره اتهامات صهیونیستها مبنی براینکه جهاد اسلامی با تحریک ایران و سوریه دست به حملات موشکی زده است نیز گفت: اسرائیل همیشه تلاش می‌کند با این ادعاها ملت فلسطین را از مقاومت جدا کند با کمال تأسف کسانی هم پیدا می‌شوند که به این ادعاها گوش می‌دهند و آنها را تکرار می‌کنند، طبیعتا این اهانتی بزرگ به ملت فلسطین و مقاومت است. ملت فلسطین علیه اشغالگران مقاومت می کند و ضد اسرائیل از زمان شکل گیری این رژیم در اراضی ما مقاومت می کند. مقاومت به حضور اسرائیل در اراضی ما مربوط است نه عامل دیگری. آیا ملت فلسطین قبل از اینکه یاری گری مانند ایران باشد مقاومت نکرده است؟ آیا مقاومت ملت فلسطینی به ائتلافهای بین المللی مرتبط است؟ هر فلسطینی مقاومی علیه این اتهام باطل که به خاطر این کشور یا آن کشور می جنگد، می ایستد. گویا ملت فلسطین پذیرفته که فلسطین، اسرائیل شود و فقط عدم قبول این مسأله مرتبط با ایران یا دیگر کشورهاست. هر فلسطینی که این ادعاها را تکرار کند در واقع خود، مسیر مقاومت با طول تاریخ طولانی‌اش و نیز اراده ملت فلسطین را محکوم کرده است.

وی بیان کرد: دشمن خواهان آتش بس اما با ادامه محاصره است اما مقاومت آنرا با پایان محاصره مرتبط ساخته است. دشمن به دنبال وقت کشی و افزایش رنج فلسطینی ها حرکت می کند اما ما شروط دشمن را نمی پذیریم.