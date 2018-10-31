رقابت فرهنگیان فیلمساز با ۱۸ اثر در جشنواره «رشد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، از میان ۱۳۸ فیلم ارسالی فرهنگیان به دبیرخانه چهل و هشتمین جشنواره «رشد»، ۱۸ فیلم در بخش مسابقه حضور پیدا می کنند.

اسامی آثار به شرح زیر است:

«سی اف» مهدی جوادی، «نور، سایه، زندگ» شهریار پورسیدیان، «داستان یک نقاش» پیام تیموری، «هیچکس» الهام طرقی، «آرزوی بزرگ» محسن باقری نژاد، «رویاهای من زنده اند» علی حسن پور، «آقای فروزانفر» منصور غلامی، «رودخانه» ابراهیم طاهری نمهیل، «باران آباد» رضا غلامی مطلق، «شهاب» عبدالرضا افشارزاده، «وقتی گنجشک ها جیغ می کشند» خلیل رشنوی، «عطر نان، طعم نار» محمد مرادی جاوید، «تغییر» علی محمدنژاد، «سمفونی سیاه» رضا کیوان لو، «آموزش قلم زنی» سیده مژگان خمیسی، «قوری» مهدی صادقی راد، «تحمل مهدی» خدایاری و «هلیا» جلال نصیری هانیس.

آثار این بخش در حوزه های مستند علمی آموزشی، فیلم داستانی کوتاه و پویانمایی تولید شده اند و به موضوعاتی چون بهداشت و تندرستی، تعلیم و تربیت، مسایل اجتماعی، حفظ ذخایر ملی، آموزه های دینی، کار آفرینی و حرفه آموزی می پردازند.

چهل و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های علمی، آموزشی و تربیتی «رشد» با بخش مسابقه بین المللی و ۲ بخش ملی شامل فیلم های دانش آموزان، فرهنگیان فیلمساز و دانشجومعلمان از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۷ در سینما فلسطین تهران برگزار می شود.