۱۳ آبان روز ماندگاری نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی صبح چهارشنبه در نشست برنامه ریزی راهپیمایی ۱۳ آبان بخش بردخون اظهار کرد: ۱۳ آبان مظهر اقتدار و عزت نظام جمهوری اسلامی است و ضرورت دارد همه مردم و مسئولان در این مراسم پرشورتر و منسجم تر از سال های قبل به صورت مقتدرانه شرکت کنند.

وی افزود: ۱۳ آبان، تاریخ مهم و سرنوشت سازی در تکامل پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران است که شامل سه واقعه اتفاق مهم تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش آموزان بی گناه در سال ۱۳۵۷ و سومین رویداد نیز تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام است.

اخلاقی اضافه کرد: ۱۳ آبان در تاریخ انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای دارد چرا که دانشجویان متعهد و انقلابی توانستند در امتداد خون شهدای دانش آموز، با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا قدرت شکست ناپذیری طاغوت زمانه را درهم شکستند و فریاد ظلم ستیزی مردم انقلابی ایران را در صحنه های بین الملل طنین انداز کنند.

بخشدار بردخون ادامه داد: امسال دشمنی های آمریکا و استکبار جهانی با ملت مقاوم ایران پس از گذشت ۴۰ سال پایان نیافته و توطئه های خود را بیشتر از گذشته کرده که امیدواریم با زنده نگه داشتن ۱۳ آبان یکبار دیگر اتحاد و همبستگی خود را در مقابل کشورهای استکباری به دنیا نشان دهیم.

وی ابراز داشت: ۱۳ آبان روز مبارزه همگانی با استکبار جهانی و استکبارستیزی است که انتظار می رود همه اقشار مردم و مسئولان احساس مسئولیت بیشتری کنند و با حضور یکپارچه و انقلابی دشمن را مأیوس کنیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز گفت: ۱۳ آبان یادآور حماسه و ایثار مردم انقلابی ایران و نشان از ضعف استکبار در برابر قدرت ایمان و اراده ملت قهرمان ایران است که ظالمان نمی توانند در مقابل مردم مقاومت و ایستادگی کنند.

ظهیر محمودی افزود: دشمن امیدش به همراهی جوانان و نسل آینده است اما عمر ۴۰ ساله انقلاب اسلامی ثابت کرده که مردم ایران از همه اقشار و اصناف هیچگاه دست از پشتیبانی نظام اسلامی بر نمی دارند و حاضرند همه سختی ها را برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تحمل کنند.

وی اضافه کرد: دانش آموزان نیز همگام با همه اقشار در این همایش و حرکت انقلابی حاضر می شوند و بار دیگر از انقلاب اسلامی و نظام و ارزش های اسلامی حمایت می کنند.

محمودی یادآور شد: دانش آموزان و فرهنگیان در با الهام گیری از ایثار دانش آموزان شهید برای دفاع از نظام اسلامی تلاش می کنند و بدون توجه به هیاهوی دشمن به راه خود در مسیر پیروزی و انقلاب جهانی اسلام ادامه می دهند.

در ادامه اعضای جلسه برای همکاری در برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان اعلام آمادگی کردند و مقرر شد راهپیمایی ۱۳ آبان ساعت هفت و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه از میدان معلم تا بوستان شهدای گمنام برگزار شود.