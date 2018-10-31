به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر چهارشنبه با حضور در جمع مردم شهر برزول و بخش زریندشت نهاوند، بابیان اینکه شهر برزول شهری شهیدپرور و نخبه پرور است، تأکید کرد: امروز در شهرستان با توجه به وعدههایی که درگذشته داده شد بحث روستاگردی و محله گردی با قوت زیادی در دست اقدام است که خوشبختانه نتایج خوبی نیز داشته است.
وی با تأکید بر اینکه حضور مسئولان در جمع مردم و شنیدن مسائل و مشکلات آنها باعث همافزایی کارها شده و موجبات رضایتمندی مردم را فراهم میکند، اظهار کرد: گردنه حادثهخیز برزول یکی از عمدهترین مشکلات راه مواصلاتی به این شهر بود که سالانه تصادفات زیادی در این ناحیه رخ میداد، با چهار خطه شدن آن این مشکل مرتفع شده است.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسیر ورودی روستای دهفول از محور نهاوند فیروزان تا شهر برزول در آیندهای نزدیک تعریض و بهسازی خواهد شد، گفت: در ادامه محور برزول تا ۳ راهی فارسبان نیز تعریض و بهسازی میشود که درمجموع محورهای مواصلاتی این بخش به طول ۱۸.۵ کیلومتر در آیندهای نزدیک امن خواهد شد.
وی ادامه داد: دیداری که برای شهرداری و شورای شهر برزول با رئیس سازمان شهرداری و دهیاریهای کشور ترتیب داده شد، نتایج خوبی به دنبال داشته و تاکنون یک میلیارد و ۲۴۲ میلیون تومان به شهرداری برزول در قالب قیر و بهصورت نقدی دادهشده است.
بهرام نیا با اشاره به کمبود فضای ورزشی در شهر برزول و نبود نمایندگی اداره ورزش در این شهر، گفت:طی رایزنی با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این خصوص قول مساعد داده شد که امیدواریم به مرحله اجرا برسد.
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