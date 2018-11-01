بیش از ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرارگرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، تعداد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تا پایان سه ماه اول سال ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل، افزایش ۲.۵۷درصدی را نشان می‌دهد.

براین اساس، از مجموع جمعیت تحت پوشش، ۳۶ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۷۳ نفر بیمه شده هستند که ۱۳ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۴۰۳ نفر بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۳۷۰ نفر بیمه شده تبعی هستند.

همچنین در همین مدت ۶ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۹۱۲ نفر از جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی را مستمری بگیران تشکیل می‌دهند که ۳ میلیون و ۵۳۸ هزار و ۴۹۵ نفر مستمری بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۶۷۱ هزار و ۴۱۷ نفر مستمری بگیر تبعی هستند.

تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی تا پایان سه ماه اول سال‌ ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، افزایش ۱.۸۱ درصدی و تعداد مستمری بگیران این سازمان در همین مدت رشد ۷.۲۴ درصدی را نشان می‌دهند.