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۱۰ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴

رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی:

خراسان رضوی رتبه سوم اشتغال بخش صنعت کشور را دارد

خراسان رضوی رتبه سوم اشتغال بخش صنعت کشور را دارد

مشهد-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: طبق آمار موجود این استان پس از تهران و اصفهان در رتبه سوم بیشترین شغل در بخش صنعت کشور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه علیرضایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران به آمار اشتغال در این استان اشاره و اظهارکرد: طبق آمار موجود در حال حاضر ۷ درصد تعداد واحدها، ۶ درصد سرمایه گذاری کل کشور و ۸ درصد اشتغال صنعتی کشور مربوط به استان خراسان رضوی است. 

وی افزود: این استان با ۵ هزار و ۶۶۲ واحد صنعتی فعال و سرمایه گذاری بیش از ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان و اشتغال حدود ۱۹۳ هزار نفر از نظر اشتغال پس از تهران و اصفهان رتبه سوم و از نظر سرمایه گذاری در جایگاه پنجم پس  ازهرمزگان ، اصفهان، تهران، خوزستان قرار دارد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: طی ۷ ماهه گذشته از سال جاری تاکنون ۲۴۰ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری ۱۵ هزارو ۹۹۹ میلیارد ریال و اشتغال ۵ هزار ۴۶۱ نفر در استان صادر شده است.

علیرضایی خاطرنشان کرد: حوزه ساخت فلزات اساسی ، بیشترین سهم را در بین صنایع داشته است و از نظر اشتغال نیز، بخش وسایل نقلیه موتوری از کل اشتغال استان دارای بیشترین میزان  اشتغال در بین کل صنایع می باشد.

وی گفت: پروانه های بهره برداری صادر شده در استان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد و اشتغال به ترتیب ۵۳ و ۵۲ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 4447137

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