به گزارش خبرگزاری مهر، اونای امری، سرمربی حال حاضر تیم فوتبال آرسنال مدعی شدی در روزهای اولش در فوتبال به شدت از پایین بودن اعتماد به نفس رنج می‌برده و روزی درس بزرگی هم در این زمینه گرفته است. در کتاب بیوگرافی او او به روزی خاص اشاره شده است.

روزنامه انگلیسی سان این قسمت را منتشر کرده است: واقعا آن روز درس گرفتم. چطور می‌توانستم در یک مسابقه حضور داشته باشم و با خودم فکر کنم که قرار است این بازی را ببازیم. این شروع پروسه یادگیری‌ای بود که ذهنیت مرا تغییر داد.

این داستان مربوط به روزی است که او و تیمش بازی داشتند و او معتقد بوده که قرار است این بازی را ببازند. حتی با فردی در این باره شرط هم بسته است! دلیلش هم این بوده که او فکر می‌کرده تیمشان خیلی ضعیف است و از پس تیم‌های حریف بر نمی‌آید.

کتاب بیوگرافی او هم در مورد دوران بازی کردن و هم دوران مربی‌گری او است. امری در تیم‌هایی مانند سوسیداد، تولدو، ریسینگ دفرول، لگانس و لورکا دپورتیوا بازی کرده است و همچنین در تیم‌هایی مانند لورکا، آلمریا، والنسیا، اسپارتاک مسکو، سویا، پاری‌سن ژرمن و آرسنال مربی‌گری کرده است.