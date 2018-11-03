دمای هوای آذربایجان غربی۵ درجه کاهش می یابد/آغاز بارشها از یکشنبه

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای استان هفته جاری سردتر می شود اظهارداشت: با شمالی شدن جریانات هوا از امروز شنبه حدود سه الی پنج درجه از میزان دمای هوای استان کاسته می شود.

وی از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و افزود: از اواخر روز یکشنبه نیز با ورود سامانه بارشی به نوار غربی کشور بتدریج شاهد شروع بارشها در استان خواهیم بود.

صابری اضافه کرد: بر اساس خروج مدلهای عددی طی هفته جاری میزان بارشها در نیمه غربی کشور که شامل آذربایجان غربی نیز می شود بیشتر از نرمال بلند مدت در مقایسه با مدت مشابه خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به سرد شدن هوا و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی عنوان کرد: توصیه می شود کشاورزان استان جهت کاهش خسارات احتمالی تدابیر لازم را انجام دهند.

صابری با بیان اینکه پدیده غالب استان همچنان مه آلودگی است افزود: امروز شنبه با عبور موجی ناپایدار بارش‌هایی به شکل پراکنده در سطح استان رخ می‌دهد.