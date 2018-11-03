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۱۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

نشست مقامات ایرلند و انگلیس برای تعیین روابط پسابرگزیت

نشست مقامات ایرلند و انگلیس برای تعیین روابط پسابرگزیت

مقامات انگلیس و ایرلند به زودی نشستی را برای تعیین روابط دو کشور پس از برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تنش های بوجود آمده میان ایرلند و انگلیس در خصوص برگزیت، نحوه اجرای آن و تاثیر بر ایرلند، مقامات دو کشور به زودی نشستی را برای تعیین روابط پسابرگزیت برگزار می کنند.

مهمترین نقطه تنش زا در روابط ایرلند و انگلیس، وضعیت مرزهای ایرلند پس از اجرای برگزیت است.

در همین رابطه چندی پیش «ترزا می» نخست وزیر انگلیس در سخنانی تاکید کرد: اتحادیه اروپا و بریتانیا نباید اجازه دهند اختلافات آنها بر سر مرز ایرلند موجب شود که دو طرف به هیچ توافقی بر سر برگزیت دست پیدا نکنند. ما نمی توانیم اجازه دهیم که اختلافات کنونی به چشم انداز مربوط به دستیابی به یک توافق خوب لطمه بزند و در نهایت منجر به عدم توافق بر سر برگزیت شود که هیچ کسی خواستار آن نیست.

انگلیس می خواهد در ۲۹ ماه مارس سال ۲۰۱۹ اتحادیه اروپا را ترک کند. این خروج باید از طریق یک توافق بین لندن و بروکسل تنظیم شود تا پارلمان ها فرصت رای گیری و ارزیابی این توافق را داشته باشند. اگر تا آن زمان هیچ توافقی شکل نگیرد انگلیس بدون توافق و به صورت نامنظم از این اتحادیه خارج می شود. چنین خروجی می تواند عواقب اقتصادی سخت و دشواری داشته باشد.

کد مطلب 4448376
عبدالحمید بیاتی

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