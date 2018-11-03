ملت ایران ۱۳ آبان مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی خواهند زد

حجت الاسلام محمد داداش زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت حضور حماسی مردم استان در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه امسال خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان امسال یکی از شاخصه‌های مهم برای تصمیم‌گیری همه در آینده است لذا لازم است همه آحاد مردم در جهت نابودی دشمنان در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کرده و مشت محکمی به دهان یاوه‌گوی آنها بزنند.

وی با بیان اینکه امام راحل فرمود تسخیر لانه جاسوسی انقلاب دوم ما بود و بعد استکبار ستیزی انقلاب ما را به همگان نشان داد خاطرنشان کرد: ما هم اکنون در دهه چهارم انقلاب در حال حرکت هستیم هر روزش که می گذرد آن توطئه های استکبار روز به روز برای ملت ما روشن تر می شود.

حجت الاسلام داداش زاده با اشاره به اینکه پیام حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان ماه این است که دشمنان ما متوجه می شوند که ملت ما بر آرمان های خود ایستاده اند افزود: روز ۱۳ آبان مردم ما پرشورتر و باشکوه‌تر از گذشته در راهپیمایی شرکت خواهند کرد و مشت محکمی بر دهان مستکبران عالم خواهند زد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: حفظ وحدت و حرکت حول محور ولایت مهمترین دستاورد ۱۳ آبان است و این مراسم باعث نا امیدی دشمنان می شود.

حجت الاسلام داداش زاده با بیان اینکه امسال مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان پرشورتر از سال‌های گذشته خواهد بود چرا که مصادف با اعلام رسمی تحریم‌های آمریکا است افزود: ملت ایران در روز استکبار جهانی فریاد می‌زند و به همه کشورها بیدارباش می‌دهد تا نسبت به توطئه‌های دشمنان به خصوص شیطان بزرگ آگاه باشند.