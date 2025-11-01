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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۵۷

امام جمعه دشتی: ۱۳ آبان امسال باید پرشورتر و حماسی‌تر برگزار شود

امام جمعه دشتی: ۱۳ آبان امسال باید پرشورتر و حماسی‌تر برگزار شود

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: امسال با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت آشکار آمریکا، راهپیمایی ۱۳ آبان ، باید پرشورتر و حماسی‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.

حجت‌الاسلام علی زاهد دوست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های روز ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار داشت: مسیر راهپیمایی امسال در شهر خورموج از قلعه محمدخان تا مصلای نماز جمعه رأس ساعت ۸ صبح تعیین شده است.

وی افزود: با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمایت بی‌شرمانه آمریکا از این جنایات، راهپیمایی ۱۳ آبان امسال باید با محوریت دفاع از ملت مظلوم فلسطین، پرشورتر و حماسی‌تر از گذشته برگزار شود.

امام جمعه دشتی با تأکید بر اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان، نمایش قدرت فرهنگی و سیاسی ملت ایران است، خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه دانش‌آموزان در این مراسم، پاسخی محکم به جنگ روایت‌ها و رسانه‌ای دشمنان انقلاب اسلامی است و باید زمینه مشارکت پرشور آنان بیش از گذشته فراهم شود.

وی ادامه داد :۱۳ آبان امسال باید با برنامه‌های خلاقانه و مردمی همراه شود؛ حضور گروه‌های هنری، اجرای سرودهای دانش‌آموزی و راه‌اندازی پویش‌های فرهنگی و اجتماعی، می‌تواند پیام انقلاب اسلامی را ماندگارتر سازد.

حجت‌الاسلام زاهددوست با بیان اینکه هرچه حضور مردم پرشورتر و برنامه‌ها منسجم‌تر باشد، پیام استقامت ملت ایران قوی‌تر به دشمن منتقل می‌شود، گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان آزمونی برای وفاداری به آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: مردم شریف و انقلابی شهرستان دشتی همواره در صف اول دفاع از ارزش‌های انقلاب بوده‌اند و ان‌شاءالله امسال نیز با حضوری پرشور، بار دیگر وفاداری خود را به نظام اسلامی ثابت خواهند کرد.

کد مطلب 6641715

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