عوارض بیماری های تیروئید و دیابت بحث و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی در آستانه برگزاری دوازدهمین کنگره بینالمللی بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم، اظهار داشت: این کنگره ۲۳ تا ۲۵ آبان ۹۷ با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار میشود.
وی افزود: بیماریهای تیروئید، دیابت، اختلال چربی خون، اختلالات غده هیپوفیز، غده فوقکلیوی، پوکی استخوان، اختلال متابولیک استخوان، چاقی، پزشکی شخصی، اندوکرینولوژی باروری از جمله محورهای دوازدهمین کنگره بیماریهای غدد درونریزی و متابولیسم است.
دبیر اجرایی دوازدهمین کنگره بینالمللی بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم، ادامه داد: ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که تعدادی از این مقالهها به دلیل غیرمرتبط بودن با این موضوع مردود و در نهایت ۲۴ مقاله به صورت شفاهی پذیرفته شد و بقیه مقالهها به صورت پوستر در بخش نمایشگاهی ارائه میشود.
هاشمی افزود: به رغم تحریمها سه سخنران خارجی و دو ایرانی مقیم آمریکا در دوازدهمین کنگره بینالمللی بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم شرکت میکنند.
وی اظهارداشت: یک روز پیش از برنامه علمی نیز دوره بازآموزی برای دستیاران فوقتخصصی غدد در محله پژوهشکده غدد پزشکی شهید بهشتی برگزار و اساتید داخلی و خارجی تازههای دیابت و اختلالات تیروئید را ارائه و دستاوردهای نوین در این زمینه مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد.
هاشمی گفت: در این کنگره اغلب گروههای پزشکی و برخی از گروههای علوم پایه میتوانند شرکت کرده که امتیازات بازآموزی و جزئیات دیگر در سایت مربوط به کنگره درج شده است.
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