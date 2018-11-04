تعطیلی موقت مسیر مسافری بندرعباس به قشم برای چهارمین بار متوالی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنادر و دریانوردی باهنر، به علت وزش باد شدید و مواج بودن دریا، بنادر مسافری بندرعباس به قشم و بالعکس تعطیل است اما مسیر حرکتی بندرعباس به هرمز و بالعکس در جریان است.



رفت‌وآمد شناورهای مسافری در مسیر بندرعباس به قشم و بالعکس تا مساعد شدن شرایط جوی متوقف است. مسیر حرکتی بندرعباس به هرمز و بالعکس در حال حاضر در جریان است



در این مدت مسافران برای سفر به قشم می‌توانند از مسیر بندر پل خمیر به بندر لافت قشم رفت‌ و آمد کنند.