۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

امام جمعه آق قلا:

۱۳ آبان فرصتی برای تشریح جنایت‌های آمریکا است

گرگان- امام جمعه اهل سنت آق قلا ایران اسلامی را پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی در دنیای امروز دانست و گفت: ۱۳ آبان فرصتی برای تشریح جنایت‌های ظالمانه آمریکا در حق ملت‌ مظلوم ایران است.

آخوند عبدالحی میرزاعلی در حاشیه راهپیمای ۱۳ آبان در گفتگو با خبرنگار مهراین روز را فرصت برای تشریح جنایت‌های ظالمانه آمریکا در حق ملت‌ مظلوم ایران دانست و اظهار کرد: در ۱۳ آبان های مختلف ما شاهد جنایاتی بودیم که آمریکا در آن نقش بسیار اساسی بر عهده داشت.

وی افزود: تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه ازسوی رژیم پهلوی، به خاک و خون کشیده شدن دانش آموزان معترض به دخالت‌های آمریکا در ایران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا از سوی دانشجویان از جمله رویدادهای بزرگی است که باعث شده تا ۱۳ آبان به یوم الله تبدیل و در اذهان مردم ماندگار شود.

امام جمعه اهل سنت آق قلا استکبارستیزی ملت ایران را یکی از عوامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی دانست و گفت: امروز مردم با حضور باشکوه خود در راهپیمایی ۱۳ آبان نشان دادند که همواره پای بند به ارزش های انقلاب اسلامی هستند و از آن دفاع می کنند.

وی ۱۳ آبان ماه را روز ملی مبارزه با استکبار جهانی عنوان کرد و افزود: ایران اسلامی پرچمدار مبارزه با استکبار جهانی در دنیای امروز است.

میرزاعلی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون دشمنان جمهوری اسلامی ایران برای فروپاشی انقلاب از هیچ تلاشی فروگذاری نکردند اما مردم با حضور به موقع خود در صحنه تمام توطئه های دشمن را خنثی کردند.

