به گزارش خبرگزاری مهر، علی معیری با بیان اینکه اکنون ارتباط خوبی میان سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان نیروهای مسلح به خصوص در زمینه انتقال تجربیات وجود دارد، بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی از سال ۹۵ در تمام۳۷۰ مرکز درمانی ملکی خود به نسخه الکترونیک مجهز شده به طوری که تاکنون بیش از ۱۰۴ میلیون نسخه در این سیستم صادر شده است.

معیری با اشاره به اینکه تحقق کامل نسخه الکترونیک در کشور باعث جلوگیری از بسیاری از سوء استفاده‌ها به خصوص در حوزه دارو می‌شود، افزود: سازمان تامین‌اجتماعی در پرونده الکترونیک بخش زیادی از اطلاعات مربوط به دارو، آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و بخش‌های خصوصی را تشکیل داده است که اگر سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز این اقدامات را انجام دهند از بسیاری از تنش‌ها و مشکلاتی که با آن روبرو هستند، کاسته خواهد شد که خوشبختانه سازمان بیمه سلامت در جهت الکترونیکی شدن گام‌های موثری برداشته است.

وی ادامه داد: نسخه الکترونیک علاوه بر اطلاع پزشک از سوابق بیماری فرد، تجویز صحیح داروها و پیشگیری از تداخلات دارویی را نیز در پی دارد.

مدیر کل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تامین‌اجتماعی اقدامات سازمان بیمه سلامت در الکترونیکی شدن اقدامات از جمله اجرای طرح‌ استحقاق سنجی و حذف دفترچه‌های کاغذی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همکاری بی‌سابقه ای میان دو سازمان به خصوص در زمینه رفع همپوشانی‌ها ایجاد شده که امیدواریم در سایر اقدامات مشترک از جمله نسخه الکترونیک نیز این همکاری‌ها تداوم داشته باشد.

وی گفت: ۲۰ درصد متقاضیان ۸۰ درصد هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهند که عمدتا از گروه بیماران خاص هستند. در صورتی که نسخه الکترونیک در کشور محقق شود باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها به خصوص در حوزه داروهای گران قیمت می‌شود. همچنین این اقدام جلوگیری از خروج غیر قانونی دارو از کشور را نیز در پی خواهد داشت.

معیری تحقق کامل نسخه الکترونیک در کشور را در گرو در اختیار قرار دادن بانک‌های اطلاعاتی با مشارکت سازمان‌های بیمه‌گر دانست و افزود: سازمان بیمه سلامت ایده‌های ارزشمندی در این زمینه دارد و اقدامات مشترکی در حال انجام است که امیداواریم تا حصول نتیجه ادامه داشته باشد. باید توجه داشت که به منظور گسترش این اقدام در سایر بیمارستان‌ها و مراکز بستری به همراهی وزارت بهداشت نیز نیاز داریم تا هر چه زودتر شاهد نتایج مثبت آن باشیم.