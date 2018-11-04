آمریکا مانع پیشرفت کشورها می شود/ استقامت زمینه ساز شکست دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی ظهر یکشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان شهرکرد با اشاره به اینکه دشمن به دنبال ایجاد تفرقه در کشور است تا توطئه های شوم خود عملی سازد، اظهار داشت: ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به اینکه راهپیمایی پرشور ۱۳ آبان پیام های مختلفی به جهانیان صادر کرد، اظهار داشت: حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان بیانگر اتحاد و همدلی ملت ایران است.

حجت الاسلام هادی صادقی اظهار داشت: مردم با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۱۳ آبان بار دیگر حمایت خود را از آرمان های انقلاب اسلامی اعلام کردند و اتحاد و همدلی خود را به جهانیان اثبات کردند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه اظهار داشت: حضور پر شور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان همچون خاری در چشم دشمن و استکبار جهانی فرو می رود.

وی با اشاره به اینکه آمریکا دشمن اصلی ملت ایران است، بیان کرد: آمریکا در هر لحظه به دنبال نقشه کشیدن است و دست از توطئه های خود علیه کشور بر نمی دارد.

حجت الاسلام هادی صادقی در ادامه با اشاره به اینکه آمریکا در هر کشوری که حضور می یابد موجب بدبختی می شود، اظهار داشت: آمریکا در هر کشوری که حضور یافت مانع پیشرفت آن کشور شد.

آمریکا با حضور در کشورهای مختلف گروهک های تروریستی ایجاد می کند

وی ادامه داد: بررسی حضور آمریکا در کشور های مختلف از جمله افغانستان، لیبی، سوریه و... می بینیم که آمریکا چه وضعیت اسف باری را در این کشور ایجاد کرده است و اجازه پیشرفت به این کشورها نداده است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه عنوان کرد: آمریکا با حضور در کشورهای مختلف گروهک های تروریستی ایجاد می کند و امنیت جهانی را خدشه دار می کند.

حجت الاسلام هادی صادقی با بیان اینکه امریکا به هیچ تعهد و قانون بین المللی متعهد نیست، ادامه داد: آمریکا به دنبال منافع خودش است و هرجایی که منافع برای داشته باشد وارد مذاکره می شود.

وی با اشاره به اینکه دشمنی آمریکا با ملت مسلمان جهان پایان نمی یابد، ادامه داد: هر کشور مسلمانی که با امریکا دوستی کرده است توسعه نیافته است و اقتصاد این کشور از رشد برخوردار نبوده است و نمونه آن را می توان در کشورهای مصر، پاکستان و... مشاهده کرد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به توطئه جنگ اقتصادی و روانی آمریکا علیه ملت ایران، عنوان کرد: مشکلات ایجاد شده با استقامت در برابر استکبار جهانی و حرکت در مسیر مقام معظم رهبری حل می شود و پیروزی ملت ایران نزدیک است و رنج ها پایان می یابد.