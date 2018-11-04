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۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۱۳:۵۸

رئیس خانه صنعت آذربایجان شرقی:

نمایشگاه ربع رشیدی ظرفیت و استعداد جوانان ایرانی را نشان می دهد

نمایشگاه ربع رشیدی ظرفیت و استعداد جوانان ایرانی را نشان می دهد

تبریز- رئیس خانه صنعت آذربایجان شرقی گفت: نمایشگاه ربع رشیدی ظرفیت و استعداد جوانان ایرانی را نشان می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین باقری ظهر امروز یک شنبه در بازدید از ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در تبریز گفت: صنعتگران ناامید نشوند؛ چراکه این روزهای بحرانی هم می‌گذرد.

وی با بیان اینکه همچون دوران جنگ که دنیا پشتیبان عراق بود و ما پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی نیز ملت ایران پیروز خواهد شد، ادامه داد: باید در این شرایط جنگ اقتصادی همچنان به تلاش خودمان ادامه دهیم.

باقری با اشاره به برگزاری خوب نمایشگاه ربع رشیدی تبریز ابراز داشت: ششمین نمایشگاه نوآوری  و فناوری ربع رشیدی RINOTEX۲۰۱۸ نشان می دهد که جوانان کشورمان بیکار ننشسته و کارهایی انجام داده اند.

رئیس خانه صنعت آذربایجان شرقی با بیان اینکه تاثیر برگزاری نمایشگاه ربع رشیدی در صنعت استان زیاد است، افزود: باید از ایده های جوانان در این نمایشگاه استفاده کرد.

وی گفت: اگر حمایت ها صورت گیرد در آن صورت نیاز کشور به واردات بسیار کاهش می‌یابد، از این رو دولت باید از نظر فکری و مادی به این جوانان نخبه کمک کند.

کد مطلب 4449700

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