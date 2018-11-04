به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت قم، محمود سیجانی ضمن گرامی داشت یوم الله ۱۳ آبان و روز مبارزه با استکبار جهانی بیان کرد: آیین بهره برداری از این طرح‌ها به صورت همزمان روز دوشنبه، چهاردهم آبان ماه با حضور مسئولان ملی و استانی در واحد تولیدکننده تیشو به عنوان طرح شاخص، در شهرک صنعتی محمود آباد قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت بهره برداری از واحد تولید تیشو در قم، افزود: تیشو، ماده اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی و پوشک است که در کل کشور تنها پنج واحد در این زمینه فعالیت می‌کند و بهره گیری از آن می‌تواند نیاز داخلی به این محصول مهم را تا حد زیادی تأمین کند.

وی ادامه داد: برای راه اندازی این واحد صنعتی که می‌تواند نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم‌های دشمنان در زمینه تولید محصولات سلولزی داشته باشد، ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

سیجانی گفت: این واحد صنعتی با ظرفیت تولید ۱۲ هزار تن محصول در سال برای بیش از ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های تکمیل زنجیره تولید در قم، افزود: در این استان تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی تولیدکننده محصولات سلولزی فعالیت دارند که با بهره برداری از این واحد تولیدی، به آسانی ماده اولیه مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین افتتاح واحد صنعتی تولیدکننده تیشو در استان، به دلیل تأمین مواد اولیه کارخانه‌های داخلی محصولات سلولزی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ارزی کشور و جلوگیری از خطر تحریم این محصول توسط دشمن خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: در کنار این طرح شاخص، ۱۲ طرح صنعتی کوچک و متوسط دیگر نیز در سطح شهرک‌های صنعتی استان به بهره برداری خواهد رسید که در زمینه تولید محصولات نساجی و پوشاک مانند نخ، کفش، تولید شلنگ‌های خودرو، فرآوری آهک، تولید فرومنگنز، ورق پلاستیکی، لامپ آل ای دی، تولید دستمال کاغذی و وسایل شهر بازی، فعالیت می‌کنند.

سیجانی بیان کرد: برای افتتاح این ۱۲ طرح صنعتی در سطح شهرک‌های صنعتی استان بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام و برای ۲۰۰ تن به صورت مستقیم، اشتغال ایجاد شده است.