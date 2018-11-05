فرمانروایی گروه کویین بر سینماهای جهان/ «فندق شکن» شانس آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «بوهمین راپسودی» یا «حماسه کولی» درام زندگینامه فردی مرکوری خواننده افسانه ای گروه کویین در خارج از باکس آفیس آمریکای شمالی به فروش ۷۲ میلیون دلاری دست یافت.

این فیلم زندگینامه ای که در آن رامی مالک ایفاگر نقش فردی مرکوری است با ۵۰ میلیون دلار فروش از ۴ هزار سالن سینمایی که در آمریکای شمالی در اختیار داشت توانست بر صدر باکس آفیس داخلی آمریکا نیز تکیه زند و به این ترتیب فیلم در مجموع به رقم فروش ۱۲۲ میلیون در سطح جهان دست پیدا کرد.

این فیلم که هفته گذشته در بریتانیا اکران خود را آغاز کرده بود در آن جا توانست در پایان هفته ۱۲.۲ میلیون دلار فروش داشته باشد که این میزان فروش به عنوان یکی از بهترین فروش های افتتاحیه در تاریخ بریتانیا شناخته می شود. «بوهمین راپسودی» برای کمپانی فاکس یک موفقیت بزرگ است و فیلم که تنها با ۵۲ میلیون دلار ساخته شده است با وجود نقدهای منفی منتقدان و نیز مشکلات بوجود آمده در پشت صحنه فیلم که موجب جداشدن برایان سینگر کارگردان فیلم نیز شد توانسته در میان مردم موفق ظاهر شود.

اما دیگر فیلم تازه وارد این آخر هفته سینماهای جهان، «فندق شکن و چهار قلمرو» اثر کمپانی دیزنی بود؛ فیلمی که در باکس آفیس آمریکای شمالی فروشی فاجعه بار داشت و برای سازندگانش یک شکست کامل رقم زد. با این حال فیلم در آن سوی آب ها وضع بهتری داشت و در ۴۵ بازار جهانی ۳۸.۵ میلیون دلار فروش کرد.

کیرا نایتلی و مک‌کنزی فوی بازیگران این جدیدترین اثر خانوداگی دیزنی هستند. فیلم که با بودجه ۱۲۵ میلیون دلار ساخته شده است در آمریکای شمالی با ۲۰ میلیون دلار فروش از ۳۷۶۶ سالن سینمایی که در اختیار داشت یک افتتاحیه ناامیدکننده را رقم زد. فروش افتتاحیه «فندق شکن و چهار قلمرو» در چین ۱۲ میلیون دلار و در ایتالیا ۵.۵ میلیون دلار بوده است.

در جایگاه سوم باکس آفیس بین الملل، پس از این دو فیلم که به تازگی اکران شده اند «هالووین» محصول یونیورسال و بلوم‌هاوس قرار دارد. این فیلم در این هفته توانست ۱۸.۳ میلیون دلار از ۶۶ بازار جهانی که در اختیار داشت کسب کند و مجموع فروش خود را در بازارهای خارج از آمریکا به ۷۹.۲ میلیون دلار برساند. فیلم اسلشر «هالووین» با بازی جیمی لی کورتیس همچنین در این هفته در آمریکای شمالی نیز به رقم فروش ۱۱ میلیون دلار دست پیدا کرد. بدین ترتیب مجموع فروش جهانی «هالووین» تا پایان این هفته به ۲۲۹ میلیون دلار رسیده است. اکران فیلم آخر هفته گذشته در کشورهای کره جنوبی، هلند، تایلند و کرواسی افتتاح شد که به ترتیب در هر کدام از این بازارها ۶۷۰ هزار دلار، ۵۳۵ هزار دلار، ۳۲۱ هزار دلار و ۱۰۴ هزار دلار بدست آورد.

پس از «هالووین»، فیلم «ونوم» محصول سونی قرار دارد. این فیلم توانست حضور قدرتمند خود در بازارهای بین المللی را همچنان ادامه دهد. «ونوم» با بازی تام هاردی در این هفته از ۶۵ بازار خارجی که در اختیار داشت ۱۵.۶ میلیون دلار بدست آورد. فیلم که در این هفته در پنجمین هفته اکرانش در آمریکای شمالی ۷.۹ میلیون دلار فروش داشته است مجموع فروش خود در باکس آفیس آمریکای شمالی را به ۱۹۸.۷ میلیون دلار رساند و در مجموع فروش جهانیش به ۳۴۲.۹ میلیون دلار رسید. این هفته «ونوم» در ژاپن با ۵.۳ میلیون دلار فروش کار خود را آغاز کرد و کشور چین آخرین بازاریست که انتظار فیلم «ونوم» را می کشد.

در جایگاه پنجم باکس آفیس خارج از آمریکا، فیلم «ستاره ای متولد شده است» به کارگردانی بردلی کوپر قرار دارد. این فیلم در این هفته ۱۳.۹ میلیون دلار از ۷۳ بازار جهانی که در اختیار داشت بدست آورد و به این ترتیب میزان فروش خود در بازارهای خارج از آمریکا را به ۱۲۸.۳ میلیون دلار رساند. این موزیکال برادران وارنر با احتساب فروش ۱۶۵.۶ میلیون دلاری که تا به امروز در باکس آفیس آمریکای شمالی بدست آورده در سطح جهان به ۲۹۳.۹ میلیون دلار فروش رسیده است.

«هیچ کس احمق نیست» یکی دیگر از فیلم های تازه اکران شده آمریکاست که در این پایان هفته از سه بازار بین المللی که در اختیار داشت توانست به رقم فروش ۲۶۵ هزار دلار دست پیدا کند. «هیچ کس احمق نیست» با بازی تیفانی هدیش در باکس آفیس داخلی آمریکا با ۱۴ میلیون دلار فروش در جایگاه سوم پس از فیلم های «بوهمین راپسودی» و «فندق شکن و چهار قلمرو» قرار گرفت.