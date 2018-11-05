۱۴ آبان ۱۳۹۷، ۸:۰۹

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد؛

دو نشانه ابتلا به تومور گوش/علت وزوز گوش در سنین بالا

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دو نشانه اصلی ابتلا به تومور گوش را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی افتخاریان با اشاره به دو نشانه اصلی ابتلا به تومور گوش، گفت: در سنین بالا پیرگوشی دلیل عمده وزوز گوش است ولی در هر شرایط باید این مسئله جدی گرفته شود و جهت تشخیص علت آن اقدام به موقع انجام داد.

وی در آستانه  برگزاری شانزدهمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران اظهار داشت: این کنگره ۶ تا ۹ آذرماه سال جاری در مرکز همایش‌های رازی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود.

افتخاریان افزود: اتولوژی مربوط به بیماری‌های گوش و قاعده طرفی جمجمه بوده که شامل تومورها، مشکلات مادرزادی گوش و عفونت گوش و ... است.

وی در مورد تومورهای گوش، گفت: اکثر این تومورها با کم‌شنوایی و صداهای اضافه در گوش همچون وزوز گوش همراه هستند و علائم دیگری همچون درد، کمتر  در مراحل اولیه با آن همراه است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: درمان تومورهای گوش از طریق جراحی است و به ندرت درمان‌های دیگر برای آن صورت می‌گیرد. البته تشخیص به موقع در درمان موفقیت‌آمیز این بیماری حائز اهمیت است.

وی بیان داشت: وزوز گوش علل مختلفی دارد و هر علتی در مسیر شنوایی می‌تواند سبب آن باشد و برای درمان آن باید ابتدا منشأ مشکل را پیدا کرد.

افتخاریان گفت: در سنین بالا پیرگوشی دلیل عمده وزوز گوش است ولی در هر شرایط باید این مسئله جدی گرفته شود و جهت علت آن اقدام به موقع انجام شود.              

