دو نشانه ابتلا به تومور گوش/علت وزوز گوش در سنین بالا

به گزارش خبرگزاری مهر، علی افتخاریان با اشاره به دو نشانه اصلی ابتلا به تومور گوش، گفت: در سنین بالا پیرگوشی دلیل عمده وزوز گوش است ولی در هر شرایط باید این مسئله جدی گرفته شود و جهت تشخیص علت آن اقدام به موقع انجام داد.

وی در آستانه برگزاری شانزدهمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران اظهار داشت: این کنگره ۶ تا ۹ آذرماه سال جاری در مرکز همایش‌های رازی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود.

افتخاریان افزود: اتولوژی مربوط به بیماری‌های گوش و قاعده طرفی جمجمه بوده که شامل تومورها، مشکلات مادرزادی گوش و عفونت گوش و ... است.

وی در مورد تومورهای گوش، گفت: اکثر این تومورها با کم‌شنوایی و صداهای اضافه در گوش همچون وزوز گوش همراه هستند و علائم دیگری همچون درد، کمتر در مراحل اولیه با آن همراه است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ادامه داد: درمان تومورهای گوش از طریق جراحی است و به ندرت درمان‌های دیگر برای آن صورت می‌گیرد. البته تشخیص به موقع در درمان موفقیت‌آمیز این بیماری حائز اهمیت است.

وی بیان داشت: وزوز گوش علل مختلفی دارد و هر علتی در مسیر شنوایی می‌تواند سبب آن باشد و برای درمان آن باید ابتدا منشأ مشکل را پیدا کرد.

