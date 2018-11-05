به گزارش خبرنگار مهر، پیمان سلاجقه یکشنبه شب در همایش پدافند غیرعامل و رزمایش سایبری در اتوماسیون صنعتی اظهار داشت: پدافند غیرعامل به عنوان راهبرد اصلی جهت مصون سازی کشور و یکی از ارکان اصلی امنیت ملی است.

وی بیان کرد: اهمیت پدافند غیرعامل به دلیل جایگاه قانونی که دارد در قانون برنامه پنج ساله چهارم، پنجم و ششم است و فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری در باب پدافند غیرعامل دال بر اهمیت این موضوع است.

وی وظیفه پدافند غیرعامل مصون سازی کشور و دستگاهها در برابر تهدیدات دشمن و یکسری تهدیدات طبیعی دانست و افزود: این یک موضوع امروزی نیست بلکه در دورانهای مختلف، متفاوت بوده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان تصریح کرد: قبلا دشمن تهدیداتِ نظامی و جنگی ارائه می داد و در حال حاضر تهدیدات دشمن به شکل نوین تغییر کرده است که تهدیدات زیستی و شیمیایی، پرتوی، اقتصادی، مردم محور و تهدیدات کالبدی از تهدیدات نوین به شمار می رود چرا که تهدیدات نوین خساراتش برای ما زیاد و هزینه اش برای دشمن کم است.

سلاجقه یادآور شد: پدافند غیرعامل به طور کلی سه وظیفه دارد که یکی فرهنگسازی و آموزش عمومی مردم، خانواده دولت و عموم مردم با پدافند غیرعامل، دوم کاهش آسیب پذیری در برابر جنگ و شرایط امنیتی است و سوم مقابله با تهدیدات نوین که وظیفه اصلی پدافند غیرعامل این موضوع می باشد، تهدیداتی که قبلاً نبوده و امروز وجود دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان تصریح کرد: پدافند غیرعامل به دنبال این است که کاهش خسارتها را برای کشور و افزایش هزینه تهاجم برای دشمن را داشته باشد، بنابراین در همه زمینه ها دقت های لازم انجام شود و در کاهش خسارت نیروی انسانی، تأسیسات و تجهیزات تلاش داشته باشیم.

سلاجقه افزود: کار پدافند غیرعامل کاری علمی و پیوسته و همه جانبه است و در عملیاتی کردن پدافند غیرعامل شناخت دارایی ها و سرمایه های فیزیکی، سایبری و دارایی های انسانی، معنوی و ملی و سرمایه ها باید مدنظر باشد که وظیفه پدافند غیرعامل صیانت از این دارایی ها است و در مرحله بعد مصون سازی این دارایی هاست.

وی بیان داشت: در همین راستا خواسته مقام معظم رهبری این است که کشور به وسیله پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات دشمن برنامه هایی داشته باشد تا مصون شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان با اشاره به این موضوع که تهدیدات دشمن در داراییهای سایبری بیشتر در حوزه های اقتصادی، پولی و مالی است، گفت: در حال حاضر حسابهای بانکی ما به صورت کارت عابربانکی است و تهدیدات در این زمینه در کمین مردم است لذا مردم باید با این تهدیدات آشنا شوند ضمن اینکه تهدیدات در پدافند غیرعامل در زمینه های ارتباطات، مخابرات، نیروی انسانی (علمی، مذهبی، فنی، اقتصادی و ...)، ابنیه های تاریخی و ... نیز وجود دارد.

سلاجقه ابراز داشت: پدافند غیرعامل وظیفه مقابله با تهدیدات انسان ساز مغرضانه را بر عهده دارد، تهدیدات در پدافند غیرعامل به صورت داخلی و خارجی است باید بدانیم دارایی ها چه تهدیداتی دارند و با اصول و موازین پدافند غیرعامل این دارایی را در برابر تهدید مصون سازیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمان با اشاره به اینکه بخش اعظمی از کارهای پدافند غیرعامل در حوزه های پزشکی، کارهای فنی و مهندسی و ... است، گفت: پدافند غیرعامل حوزه جغرافیای یک استان یا یک کشور است و هر جا دارایی باشد کار پدافند غیرعامل در آنجا شروع می شود زیرا آن محل در کمین تهدیدات دشمن است.

سلاجقه اضافه کرد: از سال ۸۲ سازمان پدافند غیرعامل توسط مقام معظم رهبری تشکیل شد و در سال ۹۱ روز ۸ آبان به نام این روز در نظر گرفته شده است و در هفته پدافند غیرعامل تلاش می کنیم از طریق برگزاری همایش ها و رزمایش های تخصصی آمادگی ادارات و دستگاهها در این رابطه بررسی شود.