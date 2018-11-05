۳۰۰۰ بازدید از مراکز نگهداری پرندگان درچهارمحال وبختیاری انجام شد

حسینعلی سلطانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سه هزار بازدید توسط کارشناسان دامپزشکی از مراکز نگهداری پرندگان درچهارمحال وبختیاری انجام شد، اظهار داشت: این بازدید ها از مرغداری ها، مراکز پرورش بوقلمون و مراکز نگهداری پرندگان زینتی انجام شده است.

وی عنوان کرد: تمهیدات لازم برای جلوگیری از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در این استان اندیشیده شده است.

مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: کوچ پرندگان مهاجر به سطح استان آغاز شده است و باید تلاش کرد که شکار پرندگان مهاجر آنجام نشود چرا که خطر انتقال بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وجود دارد.

وی بیان کرد: تاکنون سه مورد تلف شدگی پرندگان در سطح استان گزارش شده است که این سه تلف شدگی بررسی شد و این تلف شدگی ها به خاطر بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نبوده است.

مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: رعایت نکات بهداشتی در نگهداری طیور در خانه ها باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.