ایمن سازی۵۳۷ هزار راس دام سبک علیه بیماری طاعون در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی، کامیار داهیم با اشاره به اینکه بیماری طاعون نشخوار کنندگان یک بیماری ویروسی مسری است که می‌تواند حیواناتی چون بز و گوسفند را مبتلا کند، از مایه کوبی بالغ بر ۵۳۷هزار راس دام سبک بر علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در استان خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در زمینه مقابله با این بیماری گفت: یکی از راه‌های مهم پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون به موقع دام‌ها از جمله گوسفند و بز است. و یکبار تزریق این واکسن ایمنی مادام العمر و یا حداقل سه ساله را به همراه دارد، این بیماری به دلیل قابلیت انتقال به حیوانات درمحیط زیست بسیار حائز اهمیت است.

داهیم افزود: در همین راستا به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از این بیماری ، با استفاده از توان بخش خصوصی عملیات ایمن سازی دام ها انجام شده است.

طاعون نشخوارکنندگان کوچک به بنام طاعون بز نیز شناخته می شود یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که گوسفند و بز به آن مبتلا می شوند از علایم این بیماری تب، ترشحات چشم و بینی، التهاب و جراحات دهانی، اختلال تنفسی و سرفه، ذات الریه، التهاب روده ها و اسهال است.