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۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۲۲

دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی عنوان کرد:

اشتغالزایی برای دانشجویان زیست‌فناوری به کمک شبکه محصول سالم

اشتغالزایی برای دانشجویان زیست‌فناوری به کمک شبکه محصول سالم

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی گفت: شبکه محصول سالم در صنعت غذایی می تواند فضایی برای اشتغالزایی فارغ التحصیلان بیکار زیست فناوری فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصطفی قانعی در خصوص اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان جویای کار رشته زیست فناوری،  بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ هزار فارغ‌التحصیل در حوزه زیست‌فناوری در کشور وجود دارد که نیاز به زمینه‌سازی برای اشتغال دارند که طرح شبکه سالم غذایی می تواند به اشتغالزایی آنها کمک شایانی کند.

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: رونق‌بخشی به کسب و کارهای دانش بنیان از وظایف معاونت علمی است و بر این اساس اقدام به راه اندازی شبکه‌ای برای معرفی محصولات سالم کرده‌ایم. این شبکه کاملا مستقل از دولت و به صورت خصوصی فعالیت می‌کند.

به گفته قانعی، در این شبکه می توانیم جوانان و فارغ التحصیلان زیادی را به کار بگیریم و از توانمندی آنها بهره ببریم.

کد مطلب 4451878

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