تمهیدات ترافیکی مراسم روز ۲۸ صفر در استان مرکزی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل امیدی اظهار داشت: با توجه به اینکه مراسم روز ۲۸ صفر همه ساله با استقبال باشکوه شهروندان همراه است، پلیس راهور با همکاری دیگر عوامل انتظامی به منظور هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم و خدمت رسانی بهتر به مردم اقدام به اعمال محدویت ها و ممنوعیت های ترافیکی می کند.

وی ادامه داد: براین اساس از ساعت ۹ صبح روز ۲۸ صفر (۱۶ آبان ماه) محدودیت ترافیکی در میدان شهدای اراک(همه خیابان های منتهی به میدان شهدا)، خیابان محسنی، خیابان شیخ فضل الله نوری، خیابان دانشگاه، میدان ولیعصر(عج)، پل شهیدان رجایی و تمام مسیرهای منتهی به مصلی تا پایان مراسم اجرا می شود.

امیدی با اشاره اینکه پارک خودرو و موتورسیکلت در محدوده ترافیکی ممنوع می باشد، اظهار داشت: در صورت مشاهده وسایل نقلیه پارک شده در مسیرهای اعلام شده به پارکینگ منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است که همزمان با شروع مراسم روز ۲۸ صفر تردد تمامی خودروها به جز وسایل نقلیه عمومی در مسیرهای فوق تا پایان مراسم ممنوع خواهد بود و شهروندان می توانند از مسیرهای جایگزین تردد کنند.