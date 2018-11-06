  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

تمهیدات ترافیکی مراسم روز ۲۸ صفر در استان مرکزی اعلام شد

تمهیدات ترافیکی مراسم روز ۲۸ صفر در استان مرکزی اعلام شد

اراک- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی از اعمال محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی مراسم عزاداری روز ۲۸ صفر در شهر اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل امیدی اظهار داشت: با توجه به اینکه مراسم روز ۲۸ صفر همه ساله با استقبال باشکوه شهروندان همراه است، پلیس راهور با همکاری دیگر عوامل انتظامی به منظور هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم و خدمت رسانی بهتر به مردم اقدام به اعمال محدویت ها و ممنوعیت های ترافیکی می کند.

وی ادامه داد: براین اساس از ساعت ۹ صبح روز ۲۸ صفر (۱۶ آبان ماه) محدودیت ترافیکی در میدان شهدای اراک(همه خیابان های منتهی به میدان شهدا)، خیابان محسنی، خیابان شیخ فضل الله نوری، خیابان دانشگاه، میدان ولیعصر(عج)، پل شهیدان رجایی و تمام مسیرهای منتهی به مصلی تا پایان مراسم اجرا می شود.

امیدی با اشاره اینکه پارک خودرو و موتورسیکلت در محدوده ترافیکی ممنوع می باشد، اظهار داشت: در صورت مشاهده وسایل نقلیه پارک شده در مسیرهای اعلام شده به پارکینگ منتقل خواهد شد.

لازم به ذکر است که همزمان با شروع مراسم روز ۲۸ صفر تردد تمامی خودروها به جز وسایل نقلیه عمومی در مسیرهای فوق تا پایان مراسم ممنوع خواهد بود و شهروندان می توانند از مسیرهای جایگزین تردد کنند.

کد مطلب 4452096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها