کشف ۸۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین / ۶ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عنایت فلاحی اظهار داشت: ۸۴۸۰ لیتر سوخت قاچاق طی ۱۰ روز اخیر و در چند مرحله در شهرستان قصرشیرین کشف شده است.

وی ادامه داد: در این راستا ۶ دستگاه خودرو نیز توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان ارزش سوخت قاچاق کشف شده به بیش از ۴۰ میلیون ریال می رسد.

فلاحی خاطرنشان کرد: افراد پلیس شهرستان تمام تلاش خود را جهت پیشگیری از قاچاق به کار بسته تا از خروج سوخت بصورت غیرمجاز از کشور جلوگیری کند.

وی در پایان از معرفی ۶ نفر در این رابطه به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم خبر داد.