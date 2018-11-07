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۱۶ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۶

همگروهی تیم فوتبال دختران ایران با ویتنام، استرالیا و لائوس

همگروهی تیم فوتبال دختران ایران با ویتنام، استرالیا و لائوس

مراسم قرعه کشی دور دوم مسابقات فوتبال دختران قهرمانی آسیا امروز انجام شد و تیم ایران حریفانش را شناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی دور دوم مسابقات قهرمانی دختران زیر ۱۶ سال آسیا صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ آبان) در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و تیم  فوتبال نوجوانان دختر کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، لائوس و ویتنام همگروه شد.

گروه A: استرالیا، لائوس، ویتنام و ایران
گروه B: چین، بنگلادش، فیلیپین و میانمار

این مسابقات از ۴ لغایت ۱۲ اسفندماه ۹۷ با حضور ۸ تیم در دو گروه برگزار می شود که تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله نهایی صعود می کنند.

تیم های ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی به همراه تایلند که میزبان این رقابتها است به طور مستقیم در مرحله نهایی حضور خواهند یافت.

کد مطلب 4452394

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