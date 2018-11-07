همگروهی تیم فوتبال دختران ایران با ویتنام، استرالیا و لائوس

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعه کشی دور دوم مسابقات قهرمانی دختران زیر ۱۶ سال آسیا صبح امروز (چهارشنبه ۱۶ آبان) در کوالالامپور مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد و تیم فوتبال نوجوانان دختر کشورمان در گروه A با تیم های استرالیا، لائوس و ویتنام همگروه شد.

گروه A: استرالیا، لائوس، ویتنام و ایران

گروه B: چین، بنگلادش، فیلیپین و میانمار

این مسابقات از ۴ لغایت ۱۲ اسفندماه ۹۷ با حضور ۸ تیم در دو گروه برگزار می شود که تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله نهایی صعود می کنند.

تیم های ژاپن، کره جنوبی و کره شمالی به همراه تایلند که میزبان این رقابتها است به طور مستقیم در مرحله نهایی حضور خواهند یافت.