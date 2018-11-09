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۱۸ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۳۶

به مدت یک سال دیگر؛

ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد

ترامپ فرمان اضطرار ملی در مورد ایران را تمدید کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان موسوم به اضطرار ملی در خصوص ایران را یک سال دیگر تمدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ترامپ در بیانیه ای اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ به موجب فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ در قبال ایران اعلام وضعیت اضطراری کرده است.

بیانیه مذکور با اشاره به توافقنامه الجزایر که ۱۹ ژانویه سال ۱۹۸۱ بین ایران و آمریکا امضا شد،  آمده است: روابط واشنگتن با تهران هنوز عادی نشده و فرایند اجرای توافقات مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ با تهران در جریان هستند.

رئیس جمهور آمریکا ادامه داد: وضعیت اضطرار اعلام‌ شده در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و اقدامات اتحاذ شده در آن تاریخ باید بعد از ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ هم ادامه پیدا کند.

کد مطلب 4453572

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