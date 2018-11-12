نفت بلای جانمان شده است/۷۰ درصد سرمایه کشور در دست معدود افراد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب در نشست عصر دوشنبه خود با معاون امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی به میزبانی اداره تبلیغات اسلامی گرمسار، ضمن بیان اینکه عدم آگاهی روحانیان از شرایط سیاسی و اقتصادی به کشور آسیب می‌زند، تأکید کرد: کشور امروز در شرایط خاصی است و ما انتظار داریم روحانیان مستقر و اعزامی گرمسار و آرادان از وضعیت امروز جامعه آگاه باشند، امروز کشور باید از دوصدایی دور باشد و اولین راه‌کار آن روشنگری علما است.

وی با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا تاکید کرد: هشت کشوری با توجه به فرارسیدن زمستان و نیاز به مصرف نفت در کنار مهار بحران قیمت انرژی اجازه واردات نفت ایران را از آمریکا گرفتند وگرنه کسی دلش به حال کشورمان نسوخته است.

سال سختی ازلحاظ بودجه در پیش‌رو خواهد بود​

عضو خانه ملت همچنین بابیان اینکه سال سختی ازلحاظ بودجه در پیش‌رو خواهد بود، تأکید کرد: در درون کشور نیازمند هم‌صدایی هستیم.

کاتب با بیان اینکه متأسفانه به گونه‌ای عمل کرده‌ایم که ۷۰ درصد سرمایه واقعی دست تعداد محدودی از افراد جامعه قرار دارد که این سرمایه‌ها می‌تواند در زمان‌های بحران کشور را با آسیب جدی روبرو کند و از سوی دیگر مردم فقیرتر خواهند شد، گفت: در این شرایط باید روحانیان نیز آگاه باشند.

وی افزود: باید به‌گونه‌ای صحبت کنیم تا مطالبات مردمی را به‌گونه‌ای بالا نبریم که نتوانیم پاسخگوی آن باشیم چراکه عدم پاسخگویی، آسیب جدی به کشور می‌زند.

نفت بلای جان اقتصاد ایران

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه نفت بلای جان ما و ابزار سیاسی دشمنان است، تاکید کرد: دشمنان هر وقت دلشان بخواهند ما را مورد تحریم قرار می‌دهند لذا باید در این زمینه کارهای بیشتری کنیم و از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم.

کاتب با بیان اینکه اگر روز اول کشور را بدون نفت اداره می‌کردیم امروز به مشکل بر نمی‌خوردیم، تاکید کرد: کشور را با نفت اداره کردن این شرایط را نیز به وجود می آورد.

وی بخش دیگر سخنان خود را به منطقه گرمسار و شبکه تبلیغی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه اقدامات خوبی در حوزه تبلیغات اسلامی شهرستان صورت گرفته که ما نیز در کنار مسئولان این حوزه سعی در تقویت این اقدامات داریم و در این زمینه باید یادآور شد که اعتبارات لازم برای ایجاد چهار خانه عالم در آرادان، ایوان کی و گرمسار اخذ شده است.