به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران در یادداشتی با تحسین فیلم مستند «بَرد» ساخته حمید جعفری که بخت حضور در اسکار ۲۰۱۹ را دارد از مسئولان و رسانه ها خواست که این دستاورد را نادیده نگیرند. در ادامه تعدادی از فیلمسازان در نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حمایت از این مستند شدند.

این نامه ها ناظر به این بودند که دولت در بخش تبلیغاتی «برد» در عرصه جهانی در کنار سازندگان اثر قرار گیرد تا از پس هزینه های این روند برآیند.

در پی این امر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی نامه ای به محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی تاکید کرد که اقدامات لازم برای سهولت در امر تبلیغات این فیلم انجام شود و در نهایت حیدریان از محمدمهدی طباطبایی نژاد به عنوان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی خواست تا مقدمات این امر فراهم شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

همین بروکراسی اداری باعث شده تا بار دیگر هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران طی نامه ای از وزیر ارشاد بخواهند تا این موضوع تسریع پیدا کند.

متن نامه اخیر به شرح زیر است:

«به نام خدا

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای دکتر سید عباس صالحی

با سلام و احترام

همانگونه که در نامه هشتاد تن از مستندسازان به استحضار آن مقام محترم رسید فیلم مستند «بَرد» ساخته یکی از همکاران و اعضای این انجمن در صورت برنامه ریزی درست و حمایت هدفمند نهادهای فرهنگی مسئول، بخت مساعدی برای حضور در بین نامزدهای جایزه اسکار دارد.

علیرغم دستور مساعدت فوری حضرتعالی و حمایت های معنوی برخی از مدیران دلسوز، پیچ و خم های اداری و سستی در تصمیم گیری عاجل، ممکن است باعث شود این فرصت طلایی برای سینمای ایران برای همیشه از بین برود.

وقت تنگ است.

امید داریم با تدبیر شما و همراهی مدیران زیر مجموعه ارشاد، رسیدگی به این مهم در خارج از روال اداری، تجربه ای شیرین از همکاری و نتیجه ای به یادماندنی برای سینمای ایران باشد.

با سپاس و امتنان

هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران»