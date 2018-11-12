عباسعلی دانافر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی، ویژه دوره پیش دبستانی در روزهای ۳۰ آبان و اول آذرماه به میزبانی یزد برگزار میشود.
وی عنوان کرد: در این همایش آثار در قالبهای مقاله، فیلم کوتاه، قصهگویی، عکس، آواها و نواهای بومی ـ محلی و دکلمه خوانی به مخاطبان ارائه می شود.
دانافر با اشاره به اینکه مربیان، معلمان و اساتید تمام دورههای تحصیلی، دانشجویان، پژوهشگران و صاحبنظران و کارشناسان در این همایش شرکت میکنند، افزود: این همایش با همکاری وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان یزد، دانشگاه یزد، دانشگاه آزاد یزد، دانشگاه پیام نور یزد و برخی از سازمانهای جهانی مرتبط با کودکان برگزار میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد یادآور شد: هویت، رشد و تالی همه جانبه اوان کودکی، عناصر هویت و فرآیند هویت یابی در کودکان دوره پیشدبستانی در بستر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی، بررسی و آسیبشناسی وضعیت موجود هویت و فرآیند هویت یابی کودکان ایران اسلامی در آموزش و پرورش پیش دبستانی از محورهای این همایش است.
وی، نقش بسترها و فرآیندهای اجتماعی در هویت و فرآیند هویت یابی کودکان، بازنمایی هویت اسلامی ـ ایرانی کودکان پیشدبستانی در رسانهها، سینما و فناوریهای دیجیتال ارتباطی و اطلاعاتی، انواع هویت کودکان و نحوه بازنمایی آن در الگوی هویت اسلامی ـ ایرانی با توجه به اسناد بالادستی آموزش و پرورش، نقش معارف و متون دینی در هویت یابی کودکان، نقش هنر و ادبیات در فرآیند هویتیابی کودکان و ... را نیز از دیگر محورهای این همایش ملی برشمرد.
دانافر با بیان اینکه علاقمندان پنج ماه برای ارسال آثار خود فرصت داشته اند، افزود: پنجم مهرماه آخرین مهلت ارسال اثر به دبیرخانه این همایش بوده و تعداد آثار دریافتی قابل قبول بوده است.
وی اظهار امیدواری کرد: این همایش بتواند گامی مؤثر در راستای نهادینه شدن فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی در کودکان ایران زمین باشد.
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