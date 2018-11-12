ارسال آثار سوگواره عاشورایی تا ۴  آذر ماه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رنجبر، دبیر هفتمین دوره از سوگواره عاشورایی عکس و پوستر هیئت گفت: درپی استمرار تقاضای شرکت‌کنندگان سوگواره‌ های عاشورایی عکس و پوستر هیأت مهلت ارسال آثار تمدید شد.



پیش از این مهلت ارسال آثار تا ۱۶ آبان اعلام شده بود که با این تصمیم، این مهلت تا ۴ آذر ماه تمدید شده است.

سوگواره عکس هیأت، در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می‌گردد. بخش اصلی با موضوع متن و حاشیه مراسم هیأت و در بخش جنبی، با موضوع عکس‌های قدیمی و کهن، مورد داوری قرار خواهند گرفت.

جوایز بخش‌اصلی درمجموعه‌عکس، رتبۀ‌اول چهار میلیون تومان، به‌همراه سه‌میلیون تومان کمک به هیأت؛ رتبۀ‌دوم، سه میلیون تومان، به‌همراه دومیلیون تومان کمک به هیأت؛ رتبۀ‌سوم، دومیلیون تومان، به‌همراه یک‌میلیون تومان کمک به هیأت ودر بخش تک عکس رتبۀ‌اول، سه میلیون تومان، به‌همراه دومیلیون تومان کمک به هیأت؛ رتبۀ‌دوم، دو میلیون تومان، به‌همراه یک‌میلیون تومان کمک به هیأت؛ رتبۀ‌سوم، یک میلیون تومان، به‌همراه پانصدهزار تومان کمک به هیأت و در بخش‌جنبی، دومیلیون تومان خواهد بود.



سوگواره پوستر هیأت، در دو بخش اصلی و جنبی برگزار می‌گردد. بخش اصلی با موضوع پوسترهای اطلاع رسانی هیأت (محرم، جلسات هفتگی،‌سایرمناسبات) و در بخش جنبی، با موضوع پوسترهای عاشورایی، مورد داوری قرار خواهند گرفت.



جوایز بخش‌اصلی، چهار میلیون تومان هدیه هنرمند و دو میلیون تومان کمک به هیات در بخش پوستر برتر و یک میلیون تومان هدیه هنرمند و یک میلیون تومان کمک به هیأت در هر یک از بخش‌های تخصصی: ، بخش تصویرسازی، بخش حروف‌نگاری، بخش چیدمان متن(لی‌اوت)، بخش ترکیب‌بندی، بخش ایده پردازی و خلاقیت،بخش عکاسی(کاربرد عکس در پوستر) خواهد بود.



سوگواره پوستر توسط اساتید آقایان مسعود نجابتی، جواد پویان، هادی معزی، احمدرضا دالوند واحمد آقاقلی‌زاده داوری می‌شود. آقایان سید عباس میرهاشمی، علی اصغر داود آبادی فراهانی، یدالله عبدی، مجتبی کوچکی، سید احسان باقری نیز داوران سوگواره عکس هیأت هستند.



این سوگواره‌ها به همت «جامعه ایمانی مشعر» و با همراهی و همکاری «سازمان هنری رسانه ای اوج»، «بنیاد روایت فتح»، «کانون هنر شیعی» و «خانه عکاسان ایران» برگزار می‌گردد.



هنرمندان گرامی می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ارسال آثار به وب‌گاه www.photo.۱۵۴۲.org (سوگواره عکس) و www.poster.۱۵۴۲.org (سوگواره پوستر)مراجعه نمایند.

