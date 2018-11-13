برنامه و محدوده درسی امتحانات غیرحضوری حوزه علمیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی حوزه های علمیه برنامه و محدوده درسی امتحانات بهمن ماه آموزش غیرحضوری حوزه های علمیه برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ را منتشر کرد.

براساس اعلام این معاونت امتحانات دوره های غیر حضوری حوزه های علمیه از شنبه ۲۷ بهمن ماه آغاز می شود و تا یکم اسفندماه ادامه دارد.

امتحانات این دوره ها در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

زمان امتحانات فقه، اصول و فلسفه۹۰ دقیقه و زمان امتحانات دیگر دروس ۶۰ دقیقه است.

شرکت در امتحان بدون انتخاب درس در سامانه و یا شرکت در محل آزمونی غیر از محل آزمون مشخص شده در سامانه، بر خلاف ضابطه بوده و موجب بطلان امتحان خواهد شد.

در استان هایی که امتحان به صورت متمرکز و یا خارج از محل تحصیل طلبه برگزار می شود، تعیین محل آزمون و اطلاع رسانی آن به طلاب، به عهده مدیریت استان ها است.