به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خراسانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ۲۴ آبان‌ماه سالروز ارتحال علامه طباطبایی است، افزود: این علامه در طول عمر ۷۹ ساله با برکت خود با تحصیل، تدریس و پرورش ده‌ها شاگرد، افق‌های روشنی به سوی فلسفه اسلامی باز کرده است.

وی با بیان اینکه جامعه ما با شخصیت علامه طباطبایی آشنایی چندانی ندارد، افزود: از سال ۱۳۹۴ این مجمع آیین بزرگداشت علامه طباطبایی را برنامه ریزی کرده است.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی بیان کرد: در سال ۹۴ تنها هفت عنوان برنامه، در سال ۹۵، ۱۱ عنوان برنامه، در سال ۹۶، ۱۲ عنوان برنامه و امسال ۱۶ عنوان برنامه برای آیین بزرگداشت علامه طباطبایی در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه از ۱۹ تا ۳۰ آبان‌ماه به عنوان بزرگداشت علامه طباطبایی نامگذاری شده است، افزود: در این زمان ۱۴ ویژه برنامه در قم، یک ویژه برنامه در مشهد و یک ویژه برنامه در شعبه شیراز مجمع برگزار می‌شود.

خراسانی با بیان اینکه ۱۲ برنامه مربوط به گروه‌های علمی مجمع عالی حکمت اسلامی است، افزود: ۲ نشست علمی در نظر گرفته شده که یکی روز پنجشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲ صبح در دفتر مرکزی مجمع با عنوان حکمت و سیاست در اندیشه علامه طباطبایی و دیگری در روز چهارشنبه ۳۰ آبان با عنوان نوآوری‌های علامه طباطبایی در حرکت برگزار می‌شود.

برگزاری گردهمایی اساتید علوم عقلی

وی بیان کرد: مجمع عالی حکمت اسلامی هر سال گردهمایی اساتید علوم عقلی را برگزار می‌کند که امسال این گردهمایی چهارشنبه ۳۰ آبان بعد از نماز مغرب و عشا در سالن مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی گفت: امیدواریم امسال بعد از چهارمین ویژه برنامه، دبیرخانه دائمی بزرگداشت علامه طباطبایی را در دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی برپا کنیم.

وی اظهار کرد: امسال ۱۱ دوره کلاس دروس بلند مدت از ابتدای سال تحصیلی توسط مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار و درسنامه تحصیلی با ۶۵ عنوان درس منتشر شد.

خراسانی با بیان اینکه برخی از دروس به صورت آنلاین پخش می‌شود، افزود: تمام نشست‌های مجمع عالی حکمت اسلامی نیز به صورت آنلاین پخش می‌شود.

وی ادامه داد: پیام رسان‌های این مجمع به دروس را برای افرادی که به صورت مستقیم امکان حضور ندارند پخش می کند.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با بیان اینکه تاکنون ۳۸ عنوان کتاب و ۴۸ شماره خبرنامه علمی توسط مجمع عالی حکمت اسلامی به چاپ رسیده است، گفت: تاکنون هزار و ۱۷۰ جلسه گروه‌های علمی و ۳۱۰ جلسه هیئت مدیره در این مجمع برگزار شده است.

کتابخانه تخصصی مجمع عالی حکمت اسلامی دارای ۱۵ هزار عنوان کتاب است

وی با اشاره به اینکه کتابخانه تخصصی از سال ۸۸ افتتاح شده و دارای ۱۵ هزار عنوان کتاب در قالب ۲۱ هزار جلد کتاب است، اظهار کرد: تاکنون ۳۲۰ جلسه مشاوره به صورت حضوری و تلفنی توسط این مجمع برگزار شده است.

خراسانی با بیان اینکه واحد رسانه تاکنون ۲۱۰ محصول صوتی و تصویری داشته است، افزود: همچنین ۱۲ دوره کوتاه مدت و ۱۶ دوره بلند مدت تاکنون برگزار شده است.

وی از برگزاری دوره‌های علمی و دینی در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: کارگاه‌های آموزش فلسفه کودک ابتدا در مشهد برگزار شد و در تلاش برای گسترش این دوره‌ها با رویکرد فلسفه اسلامی هستیم.

مدیر اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با بیان اینکه سه نوع عضو پیوسته، وابسته و افتخاری داریم که عضو پیوسته در قم ۲۱۰ نفر هستند، اظهار داشت: برخی از جلساتی که در گروه‌های علمی برگزار می‌کنند ظرفیت انتشار عمومی را دارد و بیش از ۹۰ نشست عمومی تاکنون برگزار شده و برخی از مباحث نیز در قالب کتاب منتشر شده است.

خراسانی عنوان کرد: گروه فلسفه و علوم انسانی گفتگوهایی را با اساتید و نخبگان با محوریت ظرفیت شناسی علوم انسانی در تحول علوم انسانی داشته است.