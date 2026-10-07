۳۶ تن فرآورده دامی فاسد در همدان از چرخه مصرف حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین نقی‌پور عصر چهارشنبه به مناسبت روز دامپزشکی در تور رسانه‌ای خبرنگاران شهرستان ملایر در بازدید از سه واحد تولیدی دام و طیور، افزود: با تلاش کارشناسان واحد بازرسی ۳۶ تن فرآورده دامی غیرقابل مصرف و فاسد از چرخه مصرف حذف شد.

وی با اشاره به اینکه به منظور تامین سلامت فراورده‌های خام دامی نظارت‌های کاملا مستمری روی تمام واحدهای پرورش دام و طیور از مزرعه تا کشتارگاه در سطح استان همدان اعمال می‌شود، اظهار کرد: پنج واحد متخلف نیز پلمب و ۱۵۶ مورد تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

تنها مزرعه پرورش کروکودیل خاورمیانه در دل ملایر قرار دارد

متصدی مزرعه پرورش کروکودیل ملایر در ادامه بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ گونه‌های خاص کروکودیل را به منظور پرورش در این واحد خریداری کردیم و پرورش دادیم.

محمد حسین جلیلی با بیان اینکه این واحد تنها واحد پرورش کروکودیل در ایران و خاورمیانه است، افزود: کروکودیل‌ها معمولا بین ۸۵ تا ۹۰ سال عمر می‌کنند و در هوای استوای کروکودیل‌های ماده در ۱۲ سالگی و کروکودیل‌های نر در ۱۵ سالگی بالغ می‌شوند اما در آب و هوای معتدل ملایر این کروکودیل‌ها هفت سال زودتر به سن بلوغ رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه کروکودیل‌های ماده در طول سال ۲ بار تخم‌گذاری دارند و هر بار بین ۲۰ تا ۶۰ عدد تخم گذارند، افزود: سه ماه طول می‌کشد که کروکودیل‌ها از تخم‌ها بیرون بیایند.

متصدی واحد پرورش کروکودیل ملایر با اشاره به اینکه پرورش کروکودیل یک صنعت پرسود محسوب می‌شود و از پوست، خون، گوشت و پنجه‌های آن در صنایع مختلف آرایشی و بهداشتی، تهیه سرم و دارو استفاده می‌شود، افزود: در کل دنیا در مجموع ۲۲ گونه کروکودیل شناسایی شده است.

جلیلی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ سر کروکودیل در این واحد در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته‌اند، افزود: به طور مستقیم سه نفر در این واحد مشغول فعالیت هستند و به طور غیر مستقیم با توجه به قرار گرفتن باغات انگور در کنار این مجموعه به صورت فصلی می‌توانیم برای ۷۰ نفر اشتغال زایی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۷ با سرمایه شخصی حدود ۲۰ میلیارد تومان این واحد تولیدی راه اندازی شد، گفت: در حال حاضر هر کروکودیل بالغ بین ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار قیمت دارد و ظرفیت این واحد پرورش کروکودیل ۶۰۰ سر کروکودیل است و ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم که از لحاظ علمی به پرورش مطلوبی برسیم.

واحد قطعه‌بندی مرغ در انتظار حمایت مسئولان برای اجرای طرح توسعه

در ادامه خبرنگاران در کنار مسئولان دامپزشکی استان همدان از یک واحد شرکت قطعه‌بندی مرغ تحت عنوان «شرکت پروتئین برتر» بازدید داشتند و این واحد تولیدی با سرمایه ۲۰ میلیارد تومان برای ۳۰ نفر به طور مستقیم و برای ۴۰ نفر به طور غیر مستقیم اشتغال زایی داشته است.

مدیرعامل «شرکت پروتئین برتر» با بیان اینکه ۲ فروشگاه در سطح شهر به صورت مستقیم محصولات ما را عرضه می‌کند، افزود: روزانه بین ۶ تا هفت تن قطعه‌بندی مرغ را انجام داده و عرضه می‌کنیم و قابلیت ارائه محصول به همه فروشگاه‌های سطح شهر استان همدان و کل کشور را داریم.

ناصر احمدوند با بیان اینکه از زمان گران شدن قیمت مرغ قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده است، افزود: قطعه‌بندی که ما انجام می‌دهیم در حجم کمتر مرغ را به مردم عرضه می‌کند و مردم می‌توانند در حد وسعشان مرغ خریداری کنند که برایشان قطعا به صرفه‌تر است.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح توسعه این واحد تولیدی و صنعتی نیازمند حمایت جدی مسئولان جهاد کشاورزی و دامپزشکی هستیم، افزود: ظرفیت نگهداری ۵۰ تن مرغ قطعه بندی شده را داریم که می‌تواند به صورت شنیسل، بال، ران و سینه در بسته‌بندی شکیل و منجمد شده به بازار عرضه شود.

مسئول این واحد قطعه‌بندی مرغ با بیان اینکه برای نگهداری مرغ‌ها را در دمای منفی ۳۵ درجه سانتیگراد و برای انجماد مرغ‌ها را در دمای منفی ۱۸ درجه سانتیگراد نگه می‌داریم، افزود: از سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کردیم و سه تن مرغ قطعه‌بندی شده در داخل شهرستان و سه تن در خارج شهرستان به فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.

میکروب‌های بیماری‌زا در فرآورده‌های گوشتی حین پخت از بین می‌رود

مشاور و مدیر تولید کارخانه سوسیس و کالباس اروس در ادامه با تاکید بر اینکه حین پخت و فرایند تولید میکروب‌های بیماری زا در فرآورده‌های گوشتی از بین می‌رود، افزود: فرآورده‌های گوشتی براساس میزان گوشت خالصی که در آن‌ها استفاده شده درجه‌بندی می‌شوند.

علی خضرایی با تاکید اهمیت سازمان دامپزشکی و خدمات آن شاید در دید عوام به چشم نیاید اما یک بستر بسیار امن برای تامین سلامت غذایی مردم را فراهم می‌کند، ادامه داد: سایه سازمان دامپزشکی بر روی عملکرد همه واحدهای پروتئینی کشور مستدام است.

وی با اشاره به اینکه گوشتی که تحت نظارت سازمان دامپزشکی در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها عرضه می‌شو، برای ما قابل اعتماد است، افزود: ما در تولید فرآورده‌های پروتئینی خود از روغن مایع و روغن آفتابگردان و یا روغن ذرت که کاملا استاندارد است استفاده می‌کنیم و همه موازین سازمان استاندارد و دامپزشکی رعایت می‌شود.

مشاور و مدیر تولید کارخانه صنایع غذایی اروس ادامه داد: بعد از تولید محصول ابتدا بسته‌بندی شکیل انجام می‌شود و سپس فرایند پخت در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد صورت می‌گیرد و همه میکروب‌های بیماری زا در ساعت‌ها فرایند پخت از بین می‌رود و سپس یک شوک با آب سرد به محصول داده شده و محصول نهایی در سردخانه نگهداری می‌شود.

خضرایی از نوسانات قیمت در بازار گلایه کرد و با بیان اینکه هدف اولیه ما افزایش حجم تولید و تناژ بالا برای تامین مایحتاج شهرستان، استان، کشور و حتی صادرات است، افزود: به طور میانگین ۱۰۰ نفر در این مجموعه مشغول فعالیت هستند و قابلیت ارسال محصول به سراسر کشور را داریم.