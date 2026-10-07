مشارکت بیش از ۸۰ میدان، محله و مسجد در تجمعات همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی چهارشنبه در دیدار با معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اهمیت ساماندهی عرصه تبلیغ اظهار کرد: هم‌افزایی نهادهای مختلف از جمله حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره اوقاف و امور خیریه، سپاه پاسداران و سایر مجموعه‌های فرهنگی می‌تواند منجر به انسجام‌بخشی بیشتر به نظام تبلیغی کشور شود.

وی با تاکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات راهبردی در سطوح استانی، تصریح کرد: شورای تبلیغ استان باید محل اصلی تصمیم‌گیری برای مسائل واقعی و چالش‌های عرصه تبلیغ باشد تا بتوان با شناخت دقیق نیازهای جامعه، به بهترین نحو عمل کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره به ظرفیت‌های فعال تبلیغی در استان همدان افزود: هم‌اکنون بیش از ۸۰ میدان، محله و مسجد در استان همدان در برنامه‌های تبلیغی و تجمعات مذهبی به‌صورت فعال مشارکت دارند که این خود نشان‌دهنده پتانسیل بالای استان در حوزه فرهنگی است.

وی در ادامه با بیان اینکه نباید به ظرفیت‌های موجود اکتفا کرد، گفت: با وجود تلاش‌های انجام شده ظرفیت‌های فعلی طرح هجرت و استقرار روحانیون پاسخگوی تمام نیازهای تبلیغی استان نیست و باید برای گسترش آن تدابیر جدیدی اندیشیده شود.

آیت‌الله شعبانی موثقی در پایان با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها در زمینه پشتیبانی از مبلغان خاطرنشان کرد: در عرصه حمایت‌های مادی و معنوی از مبلغان ضعف‌هایی وجود دارد که نیازمند تدبیر، برنامه‌ریزی دقیق و توجه ویژه مسئولان مربوطه است تا دغدغه‌های مبلغان کاهش یافته و تمرکز آنها بر امر خطیر تبلیغ افزایش یابد.