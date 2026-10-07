به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه چهارشنبه در آستانه روز جهانی تخم‌مرغ در نشست اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان، با بیان اینکه تخم‌مرغ یکی از منابع مهم تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه است، اظهار کرد: توسعه پایدار این صنعت می‌تواند نقش مؤثری در تقویت امنیت غذایی و تأمین نیاز بازار داشته باشد.

وی افزود: مازندران با تولید سالانه بیش از چهار هزار و ۷۰۰ تن تخم‌مرغ، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز مصرفی استان، ظرفیت ارسال محصول به بازار استان‌های همجوار را نیز دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان، مدیریت مصرف نهاده‌ها و کاهش هزینه‌های تمام‌شده را از الزامات پایداری این صنعت دانست و گفت: برای افزایش بهره‌وری و حفظ توان تولیدکنندگان، رفع موانع موجود و تقویت تعامل میان دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی ضروری است.

نگهدار ادامه داد: اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند در انتقال مسائل و مطالبات تولیدکنندگان و ایجاد هماهنگی بیشتر در زنجیره تولید نقش مؤثری داشته باشند و جهاد کشاورزی نیز حمایت از تولید و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی را دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت صنعت تخم‌مرغ در اقتصاد روستایی بیان کرد: رونق این بخش علاوه بر تأمین یک محصول غذایی با ارزش، در ایجاد اشتغال و پایداری درآمد خانوارهای فعال در بخش کشاورزی و دام و طیور نیز اثرگذار است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: تقویت تولید داخلی، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به عوامل خارج از زنجیره تولید از جمله اقداماتی است که می‌تواند به پایداری صنعت تخم‌مرغ و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.

نگهدار در پایان از تلاش تولیدکنندگان و فعالان صنعت مرغ تخم‌گذار استان قدردانی کرد و گفت: تداوم همکاری میان تولیدکنندگان، تشکل‌ها و مجموعه‌های دولتی می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تولید و حضور مؤثرتر مازندران در بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم کند.